Таллинн планирует приобрести здание основной школы Каламая

Таллиннский департамент городского имущества совместно с юридической и финансовой службами подготовит проект постановления о покупке недвижимости для его представления в городское собрание.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, это долгосрочная инвестиция, которая поможет решить многолетнюю проблему нехватки помещений в основной школе Каламая и улучшить образовательные возможности в районе. „Принятое решение – важный шаг к строительству пристройки к основной школе Каламая, что позволит справиться с многолетней проблемой нехватки помещений и улучшить условия для работы школьного коллектива. Пыхья-Таллинн – стремительно развивающийся район с большим числом семей, и в ближайшие десять лет нехватка учебных мест может коснуться почти 1200 детей. Приобретение здания основной школы Каламая и планирование пристройки – это первый стратегический шаг на пути к решению данной проблемы“, – пояснил Яшин.

Городская управа решила завершить переговоры с владельцем недвижимости Vivatex Holding OÜ и подготовить необходимые юридические документы для покупки объекта по адресу ул. Вабрику, 18, по цене 5,15 миллиона евро. Реализация сделки зависит от одобрения ее городским собранием Таллинна.

Необходимые для ее финансирования средства планируется выделить во втором дополнительном бюджете на 2024 год.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .