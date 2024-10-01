Центристы инициируют изменения в законе о госбюджете: „он должен быть прозрачным и понятным“

По словам Кылварта, в документе должны быть обозначены все доходы и расходы, также необходимо обеспечить уверенность в том, что бюджет будет исполнен в том виде, в котором он был принят. „Поскольку на сегодняшний день большая часть расходов указана в пояснительной записке, это не только затрудняет понимание бюджета для депутатов парламента и общественности, но и фактически не подлежит исполнению. Ведь пояснительная записка ни к чему не обязывает! Это означает, что министр в любое время может внести изменения в строки расходов или поменять приоритеты. Причем изменения можно внести даже если в документе будет учтена поправка кого-либо из парламентариев“, – сказал Кылварт.

Кылварт подчеркнул, что правительство Партии реформ намеренно сделало Законопроект о госбюджете сложным для понимания – чтобы у людей не было представления о сокращениях и расходах. „Людей обременяют все новыми налогами, поэтому в обществе возникло обоснованное ожидание увидеть реальный бюджет и то, куда на самом деле тратятся деньги налогоплательщиков, – сказал Кылварт. – Поскольку сегодняшний госбюджет не является прозрачным, то отсутствует понимание, будут ли проводиться сокращения и в каком объеме, в каких сферах расходы увеличатся. Поверхностных заявлений членов правительства недостаточно, так как опыт показывает, что зачастую им нельзя верить.“