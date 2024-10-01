Центристы инициируют изменения в законе о госбюджете: „он должен быть прозрачным и понятным“
Центристская партия представит в Рийгикогу законопроект, цель которого – сделать государственный бюджет прозрачным и понятным. „Изменения в Законе о государственном бюджете предполагают, что бюджет как закон должен приниматься с указанием всех строк расходов и доходов“, – уточнил председатель Центристской партии Михаил Кылварт в пресс-релизе.
По словам Кылварта, в документе должны быть обозначены все доходы и расходы, также необходимо обеспечить уверенность в том, что бюджет будет исполнен в том виде, в котором он был принят. „Поскольку на сегодняшний день большая часть расходов указана в пояснительной записке, это не только затрудняет понимание бюджета для депутатов парламента и общественности, но и фактически не подлежит исполнению. Ведь пояснительная записка ни к чему не обязывает! Это означает, что министр в любое время может внести изменения в строки расходов или поменять приоритеты. Причем изменения можно внести даже если в документе будет учтена поправка кого-либо из парламентариев“, – сказал Кылварт.
Кылварт подчеркнул, что правительство Партии реформ намеренно сделало Законопроект о госбюджете сложным для понимания – чтобы у людей не было представления о сокращениях и расходах. „Людей обременяют все новыми налогами, поэтому в обществе возникло обоснованное ожидание увидеть реальный бюджет и то, куда на самом деле тратятся деньги налогоплательщиков, – сказал Кылварт. – Поскольку сегодняшний госбюджет не является прозрачным, то отсутствует понимание, будут ли проводиться сокращения и в каком объеме, в каких сферах расходы увеличатся. Поверхностных заявлений членов правительства недостаточно, так как опыт показывает, что зачастую им нельзя верить.“
Председатель Центристской партии напомнил, что основы составления госбюджета подвергали критике госконтролер Янар Хольм и канцлер права Юлле Мадизе – по их оценке, самый важный финансовый документ страны, вероятно, не соответствует конституции. „В коалиционном договоре говорится о том, что в пояснительной записке к законопроекту о государственном бюджете на 2025 год, наряду с бюджетом, основанным на деятельности, будет также опубликован основанный на учете расходов бюджет. Этого сделано не было, и социал-демократ Танель Кийк публично признал, что причина – нехватка времени. Однако при представлении самого важного финансового документа страны приоритетом должны быть его прозрачность и доступность для понимания“, – отметил Кылварт.“