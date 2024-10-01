С сегодняшнего дня Elektrilevi повышает сетевую плату и вводит месячную плату для всех пакетов

Компания объяснила рост тарифов увеличением потребности в средствах на инвестиции и обслуживание электросетей, а также подорожанием работ и материалов из-за инфляции, напоминает „Актуальная камера“.

Повышение цен, согласованное с Департаментом конкуренции, также будет включать в себя ежемесячную плату за обслуживание для всех пакетов, в которые еще не была включена такая плата.

По сообщению Elektrilevi, ежемесячная плата будет покрывать расходы, необходимые для поддержания и обновления электросети. Для квартир ежемесячная плата обычно одинакова, а для частных домов и малых предприятий зависит от размера предохранителя в точке подключения.

Для клиента, живущего в квартире со средним потреблением и использующего наиболее подходящий пакет, ежемесячный счет за электроэнергию увеличится примерно на один евро. Для бытового клиента, живущего в отдельном доме, счет увеличится на два-четыре евро, сообщила пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд, слова которой приводят радионовости ERR.

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