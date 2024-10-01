МИД ЭР: Эстония поддерживает право Израиля на самооборону

По заявлению МИД ЭР, Эстония вместе с другими странами Европейского союза считает, что Израиль и „Хезболла“ должны соблюдать принятую ООН в 2006 году резолюцию, в которой, в частности, требуется полное прекращение военных действий между Израилем и „Хезболлой“, вывод израильских войск из Ливана, размещение в Южном Ливане вместе с ливанской армией миротворческого контингента ООН (UNIFIL) и разоружения вооруженных группировок, включая „Хезболлу“. Обязанность обеспечения перемирия резолюцией возложена на UNIFIL, чью деятельность Эстония решительно поддерживает. Эстония также командировала в Южный Ливан одного своего военнослужащего.