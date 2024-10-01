Новости Эстонии
01.10.2024, 14:10

МИД ЭР: Эстония поддерживает право Израиля на самооборону

 
Здание МИДа ЭР
Здание МИДа ЭР
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | EESTI PÄEVALEHT

По сообщению Министерства иностранных дел Эстонии, внешнеполитическое ведомство Эстонии с крайней озабоченностью следит за обострением конфликта между Израилем и террористической организацией „Хезболла“, в результате которого погибло почти тысяча человек, и более миллиона покинули свои дома в Ливане и Израиле.

По заявлению МИД ЭР, Эстония вместе с другими странами Европейского союза считает, что Израиль и „Хезболла“ должны соблюдать принятую ООН в 2006 году резолюцию, в которой, в частности, требуется полное прекращение военных действий между Израилем и „Хезболлой“, вывод израильских войск из Ливана, размещение в Южном Ливане вместе с ливанской армией миротворческого контингента ООН (UNIFIL) и разоружения вооруженных группировок, включая „Хезболлу“. Обязанность обеспечения перемирия резолюцией возложена на UNIFIL, чью деятельность Эстония решительно поддерживает. Эстония также командировала в Южный Ливан одного своего военнослужащего.

МИД ЭР отмечает, что „Хезболла“ не выполнила резолюцию ООН, продолжила вооружаться и на протяжении многих лет постоянно атаковала Израиль. Атаки участились после нападения 7 октября прошлого года на Израиль террористической организации ХАМАС. МИД ЭР поддерживает право Израиля на самооборону.

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