ФОТО | Памятник жертвам крушения парома „Эстония“ нуждается в реставрации. Что по срокам?

28 сентября 1994 года, произошла трагедия с паромом „Эстония“, унесшая жизни 852 человек. В память о погибших 27 сентября 1996 года у башни Толстая Маргарита в Таллинне был установлен мемориал под названием „Прерванная линия“, на котором выгравированы имена всех жертв.