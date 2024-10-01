01.10.2024, 16:51
ФОТО | Памятник жертвам крушения парома „Эстония“ нуждается в реставрации. Что по срокам?
ФОТО: | Delfi Meedia
Минуло 30 лет с трагедии — крушения парома „Эстония“, унесшего жизни 852 человек. Мемориал „Прерванная линия“ в Таллинне, установленный в память о погибших, сегодня нуждается в обновлении и ремонте.
28 сентября 1994 года, произошла трагедия с паромом „Эстония“, унесшая жизни 852 человек. В память о погибших 27 сентября 1996 года у башни Толстая Маргарита в Таллинне был установлен мемориал под названием „Прерванная линия“, на котором выгравированы имена всех жертв.
Сегодня памятник нуждается в обновлении — требуется реставрация, однако сроки проведения работ остаются неясными.
Власти Таллинна прокомментировали ситуацию.
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