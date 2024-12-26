Новости Эстонии
26.12.2024, 08:30

Двойная жизнь действующего в Эстонии бизнесмена: второе имя, кровавые следы в Украине и медаль от российского офицера

 

Издание Eesti Ekspress заинтересовалось личностью российского бизнесмена, действующего в Эстонии в сфере общественного питания, который не только участвовал под другим именем в акциях в Украине в качестве российского агента влияния, но и поддерживает сомнительные связи с российскими военными.

Уроженца России Алексея Козлова можно с полным правом назвать гражданином мира. В течение нескольких недель он опубликовал в социальных сетях фотографии из Омана и Афганистана, Монако и Парижа, Латвии и Эстонии. В декабре 2023 года Козлов побывал в Эстонии и опубликовал фотографию, на которой запечатлен на снегу в роскошном таллиннском районе Ноблесснер. Фотографию он озаглавил „Делать бизнес“. В список друзей Козлова на Facebook входят лучшие шеф-повара и рестораторы Эстонии.

С Таллинном Козлова связывают давние связи. Здесь, в Морской академии, он изучал технологии рыболовства. И, судя по социальным сетям, Козлов - большой любитель рыбы: он проводит много времени на рыболовецких судах и постоянно выкладывает в Instagram великолепные морские трофеи.

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