Уроженца России Алексея Козлова можно с полным правом назвать гражданином мира. В течение нескольких недель он опубликовал в социальных сетях фотографии из Омана и Афганистана, Монако и Парижа, Латвии и Эстонии. В декабре 2023 года Козлов побывал в Эстонии и опубликовал фотографию, на которой запечатлен на снегу в роскошном таллиннском районе Ноблесснер. Фотографию он озаглавил „Делать бизнес“. В список друзей Козлова на Facebook входят лучшие шеф-повара и рестораторы Эстонии.