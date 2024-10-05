На расширяющемся Тартуском алюминиевом заводе создадут до 20 рабочих мест

В конце августа в пригороде Тарту на улице Ваксали состоялось торжественное мероприятие. Входящий в шведскую компанию IAC AB Тартуский алюминиевый завод, официальное название которого International Aluminium Casting Tartu AS (IAC), открыл пристройку к своему производственному корпусу. Если раньше площадь предприятия составляла 4500 квадратных метров, то теперь она в два раза больше - 9000 квадратных метров. Сейчас, когда ситуация в промышленном секторе экономике в целом кажется безнадежной, расширение алюминиевого завода свидетельствует о том, что еще не все потеряно.