Экономика
05.10.2024, 20:23

На расширяющемся Тартуском алюминиевом заводе создадут до 20 рабочих мест

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Алюминиевый завод расширил производство. На открытии пристройки к заводу: (слева направо) мэр Тарту Урмас Клаас, директор Reterra Estate Рейго Рандметс, собственник IAC Sweden Йонас Нюман и директор Mapri Ehitus Тармо Роос.
Алюминиевый завод расширил производство. На открытии пристройки к заводу: (слева направо) мэр Тарту Урмас Клаас, директор Reterra Estate Рейго Рандметс, собственник IAC Sweden Йонас Нюман и директор Mapri Ehitus Тармо Роос.
ФОТО: Erakogu

В то время, как промышленный сектор экономики прозябает, Тартуский алюминиевый завод плывет против течения, пишет Delfi Ärileht.

В конце августа в пригороде Тарту на улице Ваксали состоялось торжественное мероприятие. Входящий в шведскую компанию IAC AB Тартуский алюминиевый завод, официальное название которого International Aluminium Casting Tartu AS (IAC), открыл пристройку к своему производственному корпусу. Если раньше площадь предприятия составляла 4500 квадратных метров, то теперь она в два раза больше - 9000 квадратных метров. Сейчас, когда ситуация в промышленном секторе экономике в целом кажется безнадежной, расширение алюминиевого завода свидетельствует о том, что еще не все потеряно.

Заводу стало тесно

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