Департамент по делам образования и молодежи нанимает трех новых руководителей. Ранее Керсти Кальюлайд рекомендовала упразднить его

„Сокращения госбюджета в первую очередь затрагивают услуги, финансируемые из государственного бюджета, поэтому сейчас мы ведем переговоры о том, что и как реорганизовать или отменить в этой сфере в 2025 году. Однако поскольку сейчас открыт новый период финансирования ЕС на 2025 год, то ведутся и переговоры о видах деятельности, основанных на деньгих извне, такие программы развития, наоборот, растут“, — сказал Яак Райе.