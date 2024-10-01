01.10.2024, 12:15
Департамент по делам образования и молодежи нанимает трех новых руководителей. Ранее Керсти Кальюлайд рекомендовала упразднить его(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам генерального директора Департамента по делам образования и молодежи (Harno) Яака Райе, сейчас Harno движется в двух разных направлениях: в то время как финансируемые государством мероприятия и услуги сокращаются, программы, деньги на которые приходят из внешних источников, растут и нуждаются в новых руководителях.
„Сокращения госбюджета в первую очередь затрагивают услуги, финансируемые из государственного бюджета, поэтому сейчас мы ведем переговоры о том, что и как реорганизовать или отменить в этой сфере в 2025 году. Однако поскольку сейчас открыт новый период финансирования ЕС на 2025 год, то ведутся и переговоры о видах деятельности, основанных на деньгих извне, такие программы развития, наоборот, растут“, — сказал Яак Райе.
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