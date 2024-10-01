СВОДКА ЗА СУТКИ | Погиб пожилой мужчина. Пострадали несколько детей. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

30 сентября в 07.44 в Тарту у дома номер 136 по улице Выру 38 летняя женщина на автомобиле Renault Captur сбила переходившую по пешеходному переходу 40-летнюю женщину, которая катила рядом с собой электросамокат. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. Полиция просит помощи свидетелей ДТП (связаться можно по тел. 612 3000 или по электронной почте louna@politsei.ee).

В 07.54 в Хаапсалу у дома 12 по Лихула мнт 39-летний мужчина на автомобиле Nissan Primastar сбил пересекавшую по переходу проезжую часть на электросамокате 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили на медицинский осмотр в больницу.

В 11.57 в поселке Мярья (Тартумаа) у дома номер 1 по улице Аретузе 77-летний мужчина на Toyota Avensis сбил выехавшего на велосипеде с дорожки для легкого транспорта на проезжую часть 84-летнего мужчину. Велосипедист скончался от полученных травм на месте. Обстоятельства трагической аварии выясняет полиция.

В 13.46 в Тарту на улице Пикк на автобусной остановке в маршрутном автобусе Scania, за рулем которого находился 56-летний мужчина, упала 89-летняя женщина, сидевшая в непредусмотренном для этого месте. Женщину доставили в больницу.

В 15.08 в поселке Виймси (Харьюмаа) в парке Viimsi mõisa 15-летний подросток потерял контроль над электросамокатом и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 21.31 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Ласнамяэ 28-летний мужчина на автомобиле Hyundai Getz сбил пересекавшего на электросамокате по пешеходному переходу дорогу 13-летнего подростка. Мальчика доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 9 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.