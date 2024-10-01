Сегодня — последний день. 75 900 человек должны доплатить государству подоходный налог

Примерно 75 900 человек должны доплатить почти 75,2 миллиона евро подоходного налога к 1 октября 2024 на основании их деклараций о доходах за прошлый год. Примерно 77 900 юридических и физических лиц должны уплатить вторую часть земельного налога в сумме 24,4 миллиона евро, которая в полном объёме поступит в бюджет местного самоуправления.

Земельный налог уплачивается двумя частями, если его сумма превышает 64 евро в пределах одного самоуправления. Срок уплаты его первой части наступил 1 апреля, когда необходимо было перевести половину от суммы, но не менее 64 евро. Остаток от всего земельного налога можно уплатить до 1 октября.

Департамент рекомендует частным лицам, испытывающим трудности с уплатой земельного или подоходного налога в срок, сделать рассрочку возникших обязанностей в среде электронных услуг e-MTA. Для того, чтобы подать соответствующее ходатайство, необходимо войти в e-MTA, выбрать в меню рубрику „Учёт“, затем – раздел „Рассрочка“ и в нём – „Добавить новое ходатайство“. Более подробные инструкции о рассрочке можно найти на домашней странице НТД в рубрике „Рассрочка налоговой задолженности“.

Сумму подоходного или земельного налога, которую необходимо уплатить, проще всего посмотреть в среде электронных услуг e-MTA. Если возникнут вопросы, то частные клиенты могут обращаться в НТД по инфотелефону 880 0811 и электронной почте eraklient@emta.ee, а бизнес-клиенты – по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee.

По вопросам, связанным с налогообложением земли и освобождением от уплаты налогов, необходимо обращаться в то местное самоуправление, где находится земля.

Местные самоуправления вводят с 1 октября 2024 новые ставки земельного налога на 2025 год, с которыми можно будет ознакомиться на домашней странице НТД.

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