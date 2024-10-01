Поставщик услуг по аренде электросамокатов Tuul раздумывает над продажей бизнеса

В сообщении для биржи компания пишет, что планирует пересмотреть структуру всей организации, заняться повышением эффективности операций и расширением клиентской базы. Роста планируется достичь на действующих рынках в Таллинне и Риге.

В связи с изменениями на рынке и оценкой перспектив дальнейшего развития компании совет директоров Tuul Mobility принял решение изучить стратегические варианты привлечения инвестиций, что может включать в себя частичную или полную продажу компании. Цель этих действий – обеспечить устойчивый рост компании, повысить ценность инвесторов и обеспечить конкурентоспособность в быстро меняющейся бизнес-среде. На данный момент никаких конкретных договоров не подписано, но согласно сообщению, правление продолжит работу над поиском наиболее подходящего решения для будущего компании.

Доход компании от продаж в первом полугодии составил 1,2 миллиона евро, оставшись на уровне прошлого года. Убыток сократился на десятую часть, но тем не менее составляет 538 337 евро. Таким образом, и собственный капитал компании продолжает оставаться в минусе. Руководство хочет снова вынести капитал в плюс, причем уже в первой половине следующего года.

Отмечается, что ситуация вызвана замедлением роста продаж, причина которого в росте потребительской неуверенности, вызванной удорожанием жизни и необходимостью изменить потребительские привычки.

Бизнес по аренде самокатов Tuul начал свою деятельность в 2020 году.

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