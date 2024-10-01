Количество зарегистрированных безработных в Эстонии снижается восьмую неделю подряд

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 12,4% до 12,3%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7099.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,5%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,5%. Без работы в столичном регионе остаются 22 543 человека, большинство из них - жители Таллинна.

Несмотря на продолжающееся почти два месяца снижение безработицы, в последнее время несколько крупных организаций анонсировали предстоящие сокращения. Например, RMK может сократить около 80 рабочих мест.

По последнему прогнозу Банка Эстонии, по итогам 2024 года уровень безработицы в стране будет равен 8%.

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