Количество зарегистрированных безработных в Эстонии снижается восьмую неделю подряд(4)
По состоянию на 29 сентября, на учете в Кассе по безработице стояли 47 538 человек - на 260 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 6,9%, передает rus.err.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 12,4% до 12,3%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7099.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,5%.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,5%. Без работы в столичном регионе остаются 22 543 человека, большинство из них - жители Таллинна.
Несмотря на продолжающееся почти два месяца снижение безработицы, в последнее время несколько крупных организаций анонсировали предстоящие сокращения. Например, RMK может сократить около 80 рабочих мест.
По последнему прогнозу Банка Эстонии, по итогам 2024 года уровень безработицы в стране будет равен 8%.
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