Новости Эстонии
01.10.2024, 07:38

За неделю о временной защите в Эстонии ходатайствовали свыше 190 украинских беженцев

 
Возле центра помощи украинским военным беженцам (архив)
Возле центра помощи украинским военным беженцам (архив)
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовал 191 военный беженец из Украины, передает rus.err.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 10,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 29 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 174 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 22 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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