Литовский экономист: время для введения новых налогов в Эстонии выбрано неудачно

Экономист банка Citadele Александрас Изгородинас отметил в пресс-релизе банка, что полностью понимает стремление государства финансировать возросшие расходы на оборону. С подобными проблемами также сталкиваются Латвия, и Литва. Однако в нынешнем слабом экономическом цикле повышение налогов – не лучший выход. Эстонская экономика на данный момент является самой слабой среди стран Балтии, и повышение налогов может еще больше ухудшить ситуацию.

Долговая нагрузка государственного сектора Эстонии является самой низкой в ​​Европейском союзе и составляет всего 19,6% ВВП. Для сравнения: средний показатель в еврозоне – 89%, в Германии – 64%, во Франции – 111%. По мнению Изгородинаса, низкий уровень государственного долга дает Эстонии возможность финансировать расходы на оборону за счет займов, а не увеличения налогов. Таким образом, чтобы покрыть потребности в оборонных расходах Эстония могла бы рассмотреть возможность привлечения средств с рынка – скажем, посредством выпуска облигаций, вместо того чтобы обременять потребителей и предприятия повышением налогов.

Налог на прибыль предприятий может отпугнуть инвесторов

Текущая налоговая политика Эстонии в отношении налогообложения предприятий была важным аргументом в пользу того, чтобы компании предпочитали инвестировать именно в Эстонию. На данный момент большую озабоченность в еврозоне вызывает дороговизна инвестиций, а меры Европейского центрального банка (ЕЦБ) по борьбе с инфляцией замедлили инвестиционную активность. Однако еврозона уже вступает в цикл снижения процентных ставок. Это означает, что финансирование станет дешевле и инвестиционная активность может восстановиться.