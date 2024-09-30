Литовский экономист: время для введения новых налогов в Эстонии выбрано неудачно(17)
Решения эстонского правительства о повышении налогов вызвали широкий резонанс среди местных и зарубежных экономистов. По мнению экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, повышение налогов в условиях слабого экономического цикла является неразумным шагом, который еще сильнее ударит по потребителям, уровень уверенности которых сейчас даже ниже, чем во времена предыдущего финансового кризиса. А налог на прибыль предприятий может существенно подорвать конкурентоспособность страны в том, что касается привлечения иностранных инвестиций.
Экономист банка Citadele Александрас Изгородинас отметил в пресс-релизе банка, что полностью понимает стремление государства финансировать возросшие расходы на оборону. С подобными проблемами также сталкиваются Латвия, и Литва. Однако в нынешнем слабом экономическом цикле повышение налогов – не лучший выход. Эстонская экономика на данный момент является самой слабой среди стран Балтии, и повышение налогов может еще больше ухудшить ситуацию.
Долговая нагрузка государственного сектора Эстонии является самой низкой в Европейском союзе и составляет всего 19,6% ВВП. Для сравнения: средний показатель в еврозоне – 89%, в Германии – 64%, во Франции – 111%. По мнению Изгородинаса, низкий уровень государственного долга дает Эстонии возможность финансировать расходы на оборону за счет займов, а не увеличения налогов. Таким образом, чтобы покрыть потребности в оборонных расходах Эстония могла бы рассмотреть возможность привлечения средств с рынка – скажем, посредством выпуска облигаций, вместо того чтобы обременять потребителей и предприятия повышением налогов.
Налог на прибыль предприятий может отпугнуть инвесторов
Текущая налоговая политика Эстонии в отношении налогообложения предприятий была важным аргументом в пользу того, чтобы компании предпочитали инвестировать именно в Эстонию. На данный момент большую озабоченность в еврозоне вызывает дороговизна инвестиций, а меры Европейского центрального банка (ЕЦБ) по борьбе с инфляцией замедлили инвестиционную активность. Однако еврозона уже вступает в цикл снижения процентных ставок. Это означает, что финансирование станет дешевле и инвестиционная активность может восстановиться.
Тем не менее, за привлечение инвестиций конкурируют все страны, и ключевым фактором в этой борьбе является налоговая система. Хотя более низкие налоги делают Эстонию более привлекательной, запланированные повышения налогов и введение налога на прибыль могут причинить ущерб конкурентоспособности страны. Поэтому прямо сейчас, когда процентные ставки падают, важно было бы сохранить благоприятную для предприятий налоговую систему – понятную и предсказуемую – чтобы привлечь местный и иностранный капитал.
Время для введения новых налогов неподходящее
Экономист видит серьезные риски и в повышении налога с оборота (НСО), так как уверенность эстонских потребителей сейчас ниже, чем во время глобального финансового кризиса. Кроме того, увеличение налоговой нагрузки затруднит восстановление потребления. Повышение НСО может еще больше замедлить восстановление экономики за счет сокращения потребительских расходов. Например, в Литве, где уверенность потребителей является одной из самых высоких в Европейском союзе, а экономика растет, было принято решение не повышать НСО именно для того, чтобы не оказывать финансового давления на домохозяйства и не ослаблять экономику.
Изгородинас отметил, что хотя запланированные в Эстонии налоговые повышения могут помочь решить краткосрочные проблемы бюджета, время их введения и влияние на экономику вызывают сомнения. Слабость эстонской экономики и низкий уровень потребительской уверенности указывают на необходимость поддержки экономического роста, а не его сдерживания за счет повышения налогов.
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