01.10.2024, 07:19
„Мест мало, срочно вносите предоплату!“ Почему жители Эстонии сметают путевки в Беларусь(18)
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В конце сентября погранкомитет Беларуси сообщил, что граждане Эстонии и „серопаспортнирики“ чаще всех посещали Беларусь за два месяца „расширенного безвиза“. Несмотря на предупреждения МИДа, из Эстонии продолжают ездить отдыхать, в том числе и через турфирмы. Могут ли возникнуть проблемы как у представителей туристических компаний, так и у самих туристов? Подробности — у RusDelfi.