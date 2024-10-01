„Мест мало, срочно вносите предоплату!“ Почему жители Эстонии сметают путевки в Беларусь

„Низкий спрос. Запросов нет“

За два месяца около 6 тысяч граждан 35 европейских стран воспользовались обновленным безвизовым порядком въезда в Беларусь. Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии и Эстонии — 2333 и 1193 человека от общего числа прибывших соответственно. При этом нужно отметить, что граждане с российскими паспортами, проживающие в Эстонии, могут посещать страну неограниченное количество раз и на протяжении неограниченного времени. То есть в статистику по посещаемости Беларуси эта категория не попадает, а это значит, что туристов из Эстонии может быть намного больше.