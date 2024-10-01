Новости Эстонии
01.10.2024, 07:19

„Мест мало, срочно вносите предоплату!“ Почему жители Эстонии сметают путевки в Беларусь

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ФОТО: Yurkevich Yury | Shutterstock

В конце сентября погранкомитет Беларуси сообщил, что граждане Эстонии и „серопаспортнирики“ чаще всех посещали Беларусь за два месяца „расширенного безвиза“. Несмотря на предупреждения МИДа, из Эстонии продолжают ездить отдыхать, в том числе и через турфирмы. Могут ли возникнуть проблемы как у представителей туристических компаний, так и у самих туристов? Подробности — у RusDelfi.

„Низкий спрос. Запросов нет“

За два месяца около 6 тысяч граждан 35 европейских стран воспользовались обновленным безвизовым порядком въезда в Беларусь. Наибольшей популярностью новый порядок въезда пользуется у туристов из Германии и Эстонии — 2333 и 1193 человека от общего числа прибывших соответственно. При этом нужно отметить, что граждане с российскими паспортами, проживающие в Эстонии, могут посещать страну неограниченное количество раз и на протяжении неограниченного времени. То есть в статистику по посещаемости Беларуси эта категория не попадает, а это значит, что туристов из Эстонии может быть намного больше.

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