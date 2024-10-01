Кто решает, спать ли ребенку в детском саду? Детский сад обратился к канцлеру права

Директор находящегося в Лоо детского сада в своем обращении рассказывает, что трое родителей одной группы детского сада совместно обратились к директору с просьбой, чтобы их 4-5-летние дети не ложились спать в садике, а слушали сказку и затем шли в другую комнату, чтобы спокойно поиграть. Кроме того, родители считают, что пункты правил детского сада, касающиеся времени отдыха, не соответствуют постановлению министра социальных дел.

„Детский сад в своих решениях опирается на благополучие детей. Мы понимаем обеспокоенность родителей по поводу ночного сна и постарались найти соответствующие решения. Ни одного ребенка не заставляют спать. В этой группе все дети, не заснувшие в течение 20 минут (в том числе слушающие сказку), имеют возможность встать и перейти к спокойным занятиям в другую комнату. Мы сократили время отдыха до одного часа, чтобы снизить вероятность того, что дневной сон помешает ночному“, - рассказала в своем обращении директор.