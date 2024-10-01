01.10.2024, 10:15
Кто решает, спать ли ребенку в детском саду? Детский сад обратился к канцлеру права
ФОТО: | Ekspress Meedia
Директор детского одного из детских садов Харьюмаа обратилась к канцлеру права Юлле Мадизе с вопросом, кто имеет право решать, спать ребенку в детском саду или нет.
Директор находящегося в Лоо детского сада в своем обращении рассказывает, что трое родителей одной группы детского сада совместно обратились к директору с просьбой, чтобы их 4-5-летние дети не ложились спать в садике, а слушали сказку и затем шли в другую комнату, чтобы спокойно поиграть. Кроме того, родители считают, что пункты правил детского сада, касающиеся времени отдыха, не соответствуют постановлению министра социальных дел.
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