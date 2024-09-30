Полиция за несколько часов задержала мужчину, подозреваемого в краже погрузчика

В субботу, 28 сентября, в 19.30 в полицию сообщили о том, что в селе Пеэтримыйза (Вильяндимаа) украден погрузчик Kramer. Полиция тут же приступила к сбору информации: просмотру записей с камер наблюдения, опросу местных жителей, от которых была получена важная информация о краже.

Как сказал начальник Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь, в связи с кражами последнего времени в Южной Эстонии о происшествии сразу же информировали коллег в Латвии и Литве, так как были подозрения, что в Эстонии орудуют воры из-за рубежа. Информацию об украденной машине передали полицейским патрулям в Южной и Западной Эстонии. Свой важный вклад в поиски внес и сам собственник, распространивший информацию о пропаже в социальных сетях.

„В субботу вечером в 22.40 в Центр тревоги из Луунья (Тартумаа) поступил сигнал о том, что ковшовый погрузчик, подозрительно похожий на увиденный в социальных сетях, стоит на обочине. Проверить информацию был направлен полицейский патруль, который и обнаружил в указанном месте украденную в Вильяндимаа машину. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый в совершении преступления. Задержанным является 59-летний мужчина, гражданин Эстонии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Маргус Сассь отмечает, что быстро найти украденную машину и задержать подозреваемого удалось благодаря сигналу внимательного человека. „Каков был мотив и куда хотели отправить машину сейчас выясняется, но уже ясно, что жители Эстонии должны быть сейчас особо внимательными к своему имуществу. Если есть возможность, установите на свою технику устройство GPS, чтобы в случае кражи была возможность увидеть, куда машина движется и вернуть ее“, - подчеркнул Сассь.