Полиция за несколько часов задержала мужчину, подозреваемого в краже погрузчика
На выходных полиция довольно быстро задержала мужчину, которого подозревают в краже погрузчика в Вильяндимаа.
В субботу, 28 сентября, в 19.30 в полицию сообщили о том, что в селе Пеэтримыйза (Вильяндимаа) украден погрузчик Kramer. Полиция тут же приступила к сбору информации: просмотру записей с камер наблюдения, опросу местных жителей, от которых была получена важная информация о краже.
Как сказал начальник Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь, в связи с кражами последнего времени в Южной Эстонии о происшествии сразу же информировали коллег в Латвии и Литве, так как были подозрения, что в Эстонии орудуют воры из-за рубежа. Информацию об украденной машине передали полицейским патрулям в Южной и Западной Эстонии. Свой важный вклад в поиски внес и сам собственник, распространивший информацию о пропаже в социальных сетях.
„В субботу вечером в 22.40 в Центр тревоги из Луунья (Тартумаа) поступил сигнал о том, что ковшовый погрузчик, подозрительно похожий на увиденный в социальных сетях, стоит на обочине. Проверить информацию был направлен полицейский патруль, который и обнаружил в указанном месте украденную в Вильяндимаа машину. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый в совершении преступления. Задержанным является 59-летний мужчина, гражданин Эстонии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Маргус Сассь отмечает, что быстро найти украденную машину и задержать подозреваемого удалось благодаря сигналу внимательного человека. „Каков был мотив и куда хотели отправить машину сейчас выясняется, но уже ясно, что жители Эстонии должны быть сейчас особо внимательными к своему имуществу. Если есть возможность, установите на свою технику устройство GPS, чтобы в случае кражи была возможность увидеть, куда машина движется и вернуть ее“, - подчеркнул Сассь.
„Поскольку добычей воров становятся самые различные вещи, оборудование и транспортные средства, мы просим всех держать двери и ворота своего дома и территории предприятия запертыми. При возможности, оборудуйте свою недвижимости охранной системой с сигнализацией или камерами. Если есть возможность, ставьте свою технику в гараж или так, чтобы ее нельзя было легко увезти. Всё, что можно, убирите под замок и с глаз долой“, - добавил начальник Вильяндиского отделения полиции.
Если вы заметили разъезжающие по вашему району подозрительные автомобили с иностранными номерами, особенно литовскими или британскими, то нужно обязательно сообщать о них в полицию, а также сообщать о людях, которые как бы бесцельно слоняются и осматривают окрестности, заглядывая в сады, гаражи и другие места.
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