Эстония лидирует по использованию светоотражателей, но статистика ДТП остается тревожной(1)
Недавнее исследование NielsenIQ, проведенное по заказу страховой компании Gjensidige, показало, что эстонцы более ответственно относятся к ношению светоотражателей по сравнению с жителями Латвии и Литвы. Однако, несмотря на это, полиция по-прежнему обеспокоена количеством аварий с участием пешеходов без светоотражателей.
Согласно данным исследования, 55% жителей Эстонии всегда используют светоотражатели в темное время суток. Для сравнения, в Латвии этот показатель составляет 19%, а в Литве - 28%. Кроме того, лишь 4% эстонцев признались, что никогда не носят светоотражатели, тогда как в Латвии и Литве таких людей 16%.
По словам подполковника полиции Сирле Лойго, жители Эстонии довольно исправно носят светоотражатели, и за это можно поблагодарить многолетнюю просветительскую работу. „Сегодня помогает и то, что на многих предметах одежды есть светоотражающие полоски или даже отдельные светоотражатели. Однако подчеркну, что светоотражающая полоса не заменяет светоотражатель, так как со временем светоотражающие полосы теряют свои светоотражающие свойства“, - добавила она.
Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте сказал, что без светоотражателя на наших широтах не обойтись. „Использование светоотражателя — это базовое правило безопасности. Все водители знают, насколько лучше виден пешеход со светоотражателем в темноте. Тех, у кого нет светоотражателя, просто не видно“, - сказал он.
Лойго и Кирсисте единодушны в том, что светоотражатель - самая дешевая и простая страховка жизни. „Но часто мы забываем об этой страховке жизни, к сожалению, уведомления о ней на почту не приходят“, - добавила Лойго.
Статистика дорожно-транспортных происшествий беспокоит полицию
Лойго напомнила, что светоотражатель нужно носить при плохой видимости или при движении в темное время суток, в светлое время суток в Эстонии носить светоотражатель не обязательно и необходимости в нем нет. „Самое сложное время в дорожном движении - осенний период, когда дождливо и долго темно, а видимость на дорогах плохая, большинство трагических дорожно-транспортных происшествий с пешеходами происходит именно в этот период“, - сказала она.
То же самое подтвердил и Кирсисте. „Из нашей практики мы видим, что печальные происшествия часто случаются именно при сочетании плохой погоды и темноты. Такая маленькая вещь, как светоотражатель, может быть настоящим спасителем жизни“, - отметил страховой эксперт.
Лойго обратила внимание на тревожную статистику дорожно-транспортных происшествий, предоставленную Департаментом полиции и погранохраны (PPA). Согласно этим данным, количество пешеходов, пострадавших или погибших в темное время суток без светоотражателей, вызывает серьезное беспокойство. К сожалению, полиция не может сказать, что за последние годы произошли какие-то серьезные признаки улучшения.
Например, в прошлом году при движении в темное время суток пострадали 109 пешеходов, у 31% из них не было светоотражателя. В прошлом году погибли десять человек, четыре из них были без отражателя. В позапрошлом году пострадали 74 человека, 38% из которых не имели светоотражателя. Погибли шесть пешеходов, половина из них были без светоотражателей. Однако черный рекорд последних лет был установлен в 2021 году, когда у 57% из 95 пешеходов, пострадавших в дорожном движении, не было светоотражателя. Погибли пять человек, ни у одного из них не было светоотражателя.
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