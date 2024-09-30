Эстония лидирует по использованию светоотражателей, но статистика ДТП остается тревожной

Согласно данным исследования, 55% жителей Эстонии всегда используют светоотражатели в темное время суток. Для сравнения, в Латвии этот показатель составляет 19%, а в Литве - 28%. Кроме того, лишь 4% эстонцев признались, что никогда не носят светоотражатели, тогда как в Латвии и Литве таких людей 16%.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, жители Эстонии довольно исправно носят светоотражатели, и за это можно поблагодарить многолетнюю просветительскую работу. „Сегодня помогает и то, что на многих предметах одежды есть светоотражающие полоски или даже отдельные светоотражатели. Однако подчеркну, что светоотражающая полоса не заменяет светоотражатель, так как со временем светоотражающие полосы теряют свои светоотражающие свойства“, - добавила она.

Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте сказал, что без светоотражателя на наших широтах не обойтись. „Использование светоотражателя — это базовое правило безопасности. Все водители знают, насколько лучше виден пешеход со светоотражателем в темноте. Тех, у кого нет светоотражателя, просто не видно“, - сказал он.

Лойго и Кирсисте единодушны в том, что светоотражатель - самая дешевая и простая страховка жизни. „Но часто мы забываем об этой страховке жизни, к сожалению, уведомления о ней на почту не приходят“, - добавила Лойго.

Статистика дорожно-транспортных происшествий беспокоит полицию

Лойго напомнила, что светоотражатель нужно носить при плохой видимости или при движении в темное время суток, в светлое время суток в Эстонии носить светоотражатель не обязательно и необходимости в нем нет. „Самое сложное время в дорожном движении - осенний период, когда дождливо и долго темно, а видимость на дорогах плохая, большинство трагических дорожно-транспортных происшествий с пешеходами происходит именно в этот период“, - сказала она.