Olerex начал переход на зимнее топливо

„В октябре водителям обязательно стоит использовать имеющееся в баке летнее топливо и затем заправиться морозостойким. В результате с приходом отрицательных температур можно быть уверенным в надежности работы автомобиля“, - сказал руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Вейко Вярк.

Согласно законам Эстонской Республики, переход на переходные виды топлива – то есть на топливо класса E и F с морозостойкостью -15 и -20 градусов – начнется с октября. Переходное топливо будет доступно на заправках до конца ноября, после чего в продаже появится полностью зимнее морозостойкое топливо.

„В зависимости от расположения заправочных станций, переходное топливо появится там в течение октября. А уже в ноябре мы начнем поставки на заправки зимнего топлива, чтобы к концу месяца зимнее дизельное топливо было доступно на всех станциях обслуживания Olerex по всей Эстонии“, - добавил Вярк.

Он также напомнил автовладельцам о том, что эффективность морозостойкого дизельного топлива снижается, если смешать его с уже находящимся в баке летним топливом. Кроме того, Вярк подчеркнул, что если заправлять зимнее дизельное топливо поверх летнего при уже отрицательных температурах воздуха, они могут просто не смешаться: „Если в баке смешаны летнее и зимнее топливо, то при первых отрицательных температурах образующиеся парафиновые кристаллы могут забить топливный фильтр, и автомобиль не заведется“.

Поскольку морозы наиболее сильно влияют на автомобили с дизельным двигателем, автовладельцы часто добавляют в топливо дополнительные присадки для повышения морозостойкости. Вярк подтвердил, что присадка действительно улучшает морозостойкость, если ее добавить вовремя. Однако в этом не будет необходимости, если заправляться производимым из полностью возобновляемого сырья топливом EcoForce, продающимся на станциях Olerex.