Самое важное: что меняется с 1 октября в Эстонии?

Цены на сетевые платы Elektrilevi вырастут на 7,1%

По решению Департамента конкуренции, с 1 октября 2024 года взимаемая Elektrilevi сетевая плата вырастет в среднем на 7,1%, и средний тариф составит 4,40 цента за киловатт-час. Подорожание обусловлено повышенной потребностью в инвестициях и обслуживании, чтобы обеспечить клиентам стабильное электроподключение и электроснабжение, а также общим ростом цен на работы и материалы из-за быстрой инфляции.