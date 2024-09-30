Новости Эстонии
30.09.2024, 20:25

Самое важное: что меняется с 1 октября в Эстонии?

 
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

Мы собрали для вас самые важные новости, связанные с началом месяца.

Цены на сетевые платы Elektrilevi вырастут на 7,1%

По решению Департамента конкуренции, с 1 октября 2024 года взимаемая Elektrilevi сетевая плата вырастет в среднем на 7,1%, и средний тариф составит 4,40 цента за киловатт-час. Подорожание обусловлено повышенной потребностью в инвестициях и обслуживании, чтобы обеспечить клиентам стабильное электроподключение и электроснабжение, а также общим ростом цен на работы и материалы из-за быстрой инфляции.

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