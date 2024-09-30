30.09.2024, 12:45
В ДТП тяжело пострадал велосипедист. Полиция ищет свидетелей(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром в 7:44 в Тарту на улице Выру 41-летний велосипедист был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем Renault. Велосипедист тяжело пострадал в ДТП и был доставлен в больницу на лечение.
Водитель автомобиля был трезв и имеет водительские права. Все более точные обстоятельства ДТП еще выясняются, поэтому полиция просит помощи возможных свидетелей.
„Просим всех, кто в утренний час пик стал очевидцем этого ДТП или даже имеет запись автомобильного видеорегистратора, связаться с тартуским аварийным полицейским по номеру 730 8814“, - передала коммуникационная служба полиции.
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