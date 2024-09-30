В ДТП тяжело пострадал велосипедист. Полиция ищет свидетелей

Водитель автомобиля был трезв и имеет водительские права. Все более точные обстоятельства ДТП еще выясняются, поэтому полиция просит помощи возможных свидетелей.

„Просим всех, кто в утренний час пик стал очевидцем этого ДТП или даже имеет запись автомобильного видеорегистратора, связаться с тартуским аварийным полицейским по номеру 730 8814“, - передала коммуникационная служба полиции.

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