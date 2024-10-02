Судью уездного суда отстранили от должности. Профессор криминологии: подобное иногда случается

Дисциплинарная коллегия Госсуда приняла решение отстранить от должности судью уездного суда Андреса Халлмяги на время рассмотрения дисциплинарного дела. По мнению профессора криминологии, отстранение судьи от процесса законно, а в некоторых случаях и разумно.