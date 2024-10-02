02.10.2024, 07:17
Судью уездного суда отстранили от должности. Профессор криминологии: подобное иногда случается(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Дисциплинарная коллегия Госсуда приняла решение отстранить от должности судью уездного суда Андреса Халлмяги на время рассмотрения дисциплинарного дела. По мнению профессора криминологии, отстранение судьи от процесса законно, а в некоторых случаях и разумно.
Согласно обвинению, выдвинутому председателем Вируского уездного суда Лийной Наабер-Кивисоо, Халлмяги ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, поскольку затягивал рассмотрение и вынесение вердиктов по 17 делам и 27 надзорным производствам.
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