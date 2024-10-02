Новости Эстонии
02.10.2024, 07:17

Судью уездного суда отстранили от должности. Профессор криминологии: подобное иногда случается

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Дисциплинарная коллегия Госсуда приняла решение отстранить от должности судью уездного суда Андреса Халлмяги на время рассмотрения дисциплинарного дела. По мнению профессора криминологии, отстранение судьи от процесса законно, а в некоторых случаях и разумно.

Согласно обвинению, выдвинутому председателем Вируского уездного суда Лийной Наабер-Кивисоо, Халлмяги ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности, поскольку затягивал рассмотрение и вынесение вердиктов по 17 делам и 27 надзорным производствам.

Халлмяги был отстранен от службы в ходе дисциплинарного разбирательства, а его зарплата сократилась вдвое. Халлмяги обжаловал это решение, но пленум Госсуда решил отклонить апелляцию.

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