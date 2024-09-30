Клиенты Swedbank снова могут бесплатно перевести собранные монеты на свои счета

„Предыдущую подобную акцию мы проводили в конце мая, когда в наши конторы было принесено монет на сумму почти 845 000 евро. Кампания по сбору монет прошла очень успешно и была хорошо принята нашими клиентами, поэтому уже тогда, весной, мы решили повторить подобную акцию осенью“, – сказала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Монеты, которые не попадают обратно в систему наличного обращения, оставляют свой след в окружающей среде, поскольку для удовлетворения спроса на монеты приходится чеканить и запускать в оборот новые монеты взамен тех, которые больше не находятся в обращении. “Каждый год в Эстонии выпускаются оборотные монеты на миллионы евро, и возвращение их в наличный оборот помогает сохранить окружающую среду. Обычно за сдачу монет со взрослых клиентов взимается плата. Если по какой-то причине покупатель накопил монеты, но не вернул их в магазин, то сейчас снова есть хорошая возможность положить их на свой счёт бесплатно“, – добавила Раагметс.

Для детей внесение монет на счёт Swedbank всегда бесплатно, в том числе и вне монетных кампаний. Акция Swedbank по приёму монет продлится с 1 по 11 октября, в это время чистые монеты евро можно принести в банковские конторы в Курессааре, Йыхви, Пярну, Таллинне (контора Лийвалайа), Тарту, Выру и Нарве. Монеты будут бесплатно приниматься только от частных клиентов, которым сумма будет перечислена на расчётный счёт бесплатно, т. е. плата за обслуживание в период акции не взимается. Забронировать время сдачи монет можно на сайте, в приложении или по телефону. Повторим, что монеты должны быть чистыми и сухими, сильно загрязнённые или мокрые монеты не принимаются.

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