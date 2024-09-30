Таллиннский миграционный центр откроется по новому адресу

В 2022 году в Таллинне открылся центр помощи беженцам, прибывшим из Украины. Центр, работа которого была запущена силами города, различных государственных учреждений и добровольцев, со временем перерос в Таллиннский миграционный центр, входящий в состав Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. В центр приглашаются все проживающие в Таллинне новые иммигранты – там они получат необходимую поддержку и консультацию.

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, Миграционный центр необходим для предотвращения возможных проблем, которые мы наблюдаем в других странах: „В Таллинне проживают уроженцы 135 государств, приехавшие в Эстонию по разным причинам. Особое внимание Миграционный центр уделяет новым иммигрантам: крайне важно, чтобы они понимали культурное и языковое пространство Эстонии. Услуги, которые можно получить в Миграционном центре, помогают им лучше адаптироваться к местной жизни, что в долгосрочной перспективе в интересах каждого жителя города“.

Потребность в централизованном опорном пункте велика. „К нам обращаются с очень разными вопросами – от того, где получить международную защиту и какие существуют пособия, до того, как пользоваться подарочными картами“, – рассказала заведующая центром Кайса Юпрус-Тали. Она отметила, что главной задачей центра на улице Нийне было принимать военных беженцев из Украины и оказывать им необходимую помощь, однако сейчас все большее значение приобретает системное и профессиональное консультирование всех клиентов-иммигрантов. „Наша главная цель – способствовать адаптации и интеграции всех проживающих в Таллинне новых иммигрантов вне зависимости от их бэкграунда“, – добавила она.