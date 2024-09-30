ОТ РЕДАКЦИИ | Приговор экс-министру Майлис Репс разочаровал налогоплательщиков

В пятницу Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс, являющуюся членом Центристской партии, виновной в присвоении и мошенничестве. Если решение вступит в силу, ей придется вернуть министерству образования 6700 евро, кроме того, она была приговорена к году и пяти месяцам лишения свободы. Наказание не будет приведено в исполнение, если в течение двухлетнего испытательного срока Репс не совершит нового преступления. Защитник Репс, адвокат Пауль Керес, уже заявил, что они подадут апелляцию, поэтому в окончательном приговоре что-то еще может измениться.

Для Эстонии это дело является прецедентом. После свержения Эдгара Сависаара в 2016 году Центристской партией руководили три человека: Юри Ратас, Кадри Симсон и Майлис Репс. После переворота в партии центристы сразу попали в правительство, где Репс занимала должность министра образования, и можно сказать, что в 2016-2020 она была в высшем эшелоне эстонской политики. До нее было не так уж много эстонских политиков, которых судили в уголовном порядке и которые были признаны виновными хотя бы одной судебной инстанцией. Здесь можно вспомнить случаи Виллу Рейляна и Эстер Туйксoo, которых суд признал виновными в взяточничестве.

Очевидно, что Репс восприняла решение суда первой инстанции как свое поражение. Если бы на ее месте оказался простой человек, то такой результат можно считать весьма хорошим, ведь Министерство образование подало против нее иск на сумму 120 тысяч евро, который был удовлетворен лишь в размере 6 тысяч евро. Но решение суда навсегда закрыло перед ней возможность продолжать политическую карьеру. И, видимо, это ее совсем не устраивает, потому что вся ее карьера была связана с политикой и с членством в Центристской партии.

Часть общественности будет воспринимать решение суда так, словно Репс дали возможность уйти почти безнаказанной.

В этой истории, безусловно, прокуратура может отмечать свою победу, потому что она сумела довести дело до суда и добилась обвинительного приговора. Тем более что суд назначил Репс более суровое наказание, чем прокуратура требовала.