Объем продаж у предприятий розничной торговли сокращается второй год подряд
По данным Департамента статистики, в августе 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 889 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 4%.
В августе 2024 года объем продаж у предприятий розничной торговли сократился по сравнению с прошлым годом на 4%.
Наибольшее влияние на сокращение объема продаж в августе оказали магазины промышленных товаров и продовольственные магазины.
По сравнению с июлем этого года в августе объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 1%.
Сокращение объемов продаж наблюдалось как у магазинов промышленных товаров и продовольственных магазинов, так и у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива.
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что с учетом данных за август объем продаж у предприятий розничной торговли сокращается уже 24 месяца подряд. „В августе на уменьшение объема продаж больше всего повлияли магазины промышленных товаров и продовольственные магазины: по сравнению с прошлым годом сокращение объема продаж у них составило по 4%“, — добавила Пихлак.
Среди магазинов промышленных товаров больше всего, т. е. на 12%, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. Объем продаж сократился на 6% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 5% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги) и на 4% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. Объем продаж увеличился на 3% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, и на 2% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, а также у немагазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах. У аптек и магазинов косметических товаров объем продаж остался на уровне прошлого года.
Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, сократился по сравнению с августом прошлого года на 1%.
По сравнению с июлем этого года в августе объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился на 1%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи остались на уровне прошлого месяца.
За первые восемь месяцев этого года объем продаж у предприятий розничной торговли уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 4%.
Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.
Статистика основана на данных декларации об обороте Налогово-таможенного департамента. Статистическую работу „Месячные экономические показатели предприятий торговли“ Департамент статистики проводит по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.
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