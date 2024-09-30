Объем продаж у предприятий розничной торговли сокращается второй год подряд

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что с учетом данных за август объем продаж у предприятий розничной торговли сокращается уже 24 месяца подряд. „В августе на уменьшение объема продаж больше всего повлияли магазины промышленных товаров и продовольственные магазины: по сравнению с прошлым годом сокращение объема продаж у них составило по 4%“, — добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров больше всего, т. е. на 12%, объем продаж уменьшился у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. Объем продаж сократился на 6% у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн, на 5% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги) и на 4% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. Объем продаж увеличился на 3% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, и на 2% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, а также у немагазинов, т. е. у киосков, рынков и в прямых продажах. У аптек и магазинов косметических товаров объем продаж остался на уровне прошлого года.