ЧП и криминал
01.10.2024, 11:15

Опасные наркотики отправляются в тюрьму спрятанными в милых поздравительных открытках

 
Отправляемые в тюрьму милые открытки могут содержать опасные вещества
Отправляемые в тюрьму милые открытки могут содержать опасные вещества
ФОТО: Kohtutoimik | Delfi Meedia

В квартире молодой женщины, которая неожиданно скончалась, нашли полученные из тюрьмы письма. В одном из них содержалась инструкция, как отправлять в тюрьму опасные наркотические вещества.

Станислав Авер (38) уже давно известен властям как наркопреступник. Когда он в 2019 году загремел на четыре года в тюрьму за торговую фентанилом, этот факт был отмечен в ежегоднике прокуратуры как рабочее достижение года.

Обычно на совершение всевозможных преступлений его мотивировало удовлетворение собственной наркотической зависимости. И после условно-досрочного освобождения он совершил летом 2022 года серию взломов и краж для того, чтобы поправить свое материальное положение и иметь возможность покупать наркотические вещества.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии