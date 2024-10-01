01.10.2024, 11:15
Опасные наркотики отправляются в тюрьму спрятанными в милых поздравительных открытках
ФОТО: | Delfi Meedia
В квартире молодой женщины, которая неожиданно скончалась, нашли полученные из тюрьмы письма. В одном из них содержалась инструкция, как отправлять в тюрьму опасные наркотические вещества.
Станислав Авер (38) уже давно известен властям как наркопреступник. Когда он в 2019 году загремел на четыре года в тюрьму за торговую фентанилом, этот факт был отмечен в ежегоднике прокуратуры как рабочее достижение года.
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