Экономика
30.09.2024, 10:50

Центральный рынок закрывает сезон уличной торговли

 
Центральный рынок
Центральный рынок
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Излюбленное место многих жителей и гостей Таллинна — уличные прилавки, где можно было приобрести сезонные фрукты, овощи, ягоды — закрывается до весны.

Обычно сезон уличной торговли длится с апреля до октября. При этом ягоды, овощи и фрукты купить все же будет возможно и после завершения уличного сезона — многие прилавки продолжат работу в главном здании Центрального рынка осенью и зимой.

На открытом рынке каждый сезон работает почти тридцать продавцов. Посещаемость рынка в июне-августе 2024 года составила более 470 000 человек.

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