Центральный рынок закрывает сезон уличной торговли

Обычно сезон уличной торговли длится с апреля до октября. При этом ягоды, овощи и фрукты купить все же будет возможно и после завершения уличного сезона — многие прилавки продолжат работу в главном здании Центрального рынка осенью и зимой.

На открытом рынке каждый сезон работает почти тридцать продавцов. Посещаемость рынка в июне-августе 2024 года составила более 470 000 человек.

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