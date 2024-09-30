Государство хочет без согласия подсудимых получать доступ к их медицинским данным

МВД хочет, чтобы следственные органы могли получать информацию о состоянии здоровья подозреваемых уже на стадии досудебного расследования, причем без согласия подозреваемого. До сих пор подозреваемый сам решает, хочет ли он предоставить данные о своем здоровье суду или нет.

Министерство внутренних дел отмечает, что, согласно мнению Государственного суда, уже сейчас следственным органам разрешено получать от лица, оказывающего медицинскую услугу, информацию о диагнозе и лечении находящегося под судом пациента без согласия последнего, но на практике это не работает. Как считает министерство, практика скорее такова, что работники здравоохранения не дают оценку диагнозу подозреваемого или способности пациента участвовать в процессе.