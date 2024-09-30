30.09.2024, 09:50
Государство хочет без согласия подсудимых получать доступ к их медицинским данным
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Министерство внутренних дел поддерживает намерение Министерства юстиции изменить уголовно-процессуальное законодательство таким образом, чтобы работники сферы здравоохранения должны были давать показания о состоянии здоровья подсудимых.
МВД хочет, чтобы следственные органы могли получать информацию о состоянии здоровья подозреваемых уже на стадии досудебного расследования, причем без согласия подозреваемого. До сих пор подозреваемый сам решает, хочет ли он предоставить данные о своем здоровье суду или нет.
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