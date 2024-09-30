Новости Эстонии
30.09.2024, 09:50

Государство хочет без согласия подсудимых получать доступ к их медицинским данным

 
Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Министерство внутренних дел поддерживает намерение Министерства юстиции изменить уголовно-процессуальное законодательство таким образом, чтобы работники сферы здравоохранения должны были давать показания о состоянии здоровья подсудимых.

МВД хочет, чтобы следственные органы могли получать информацию о состоянии здоровья подозреваемых уже на стадии досудебного расследования, причем без согласия подозреваемого. До сих пор подозреваемый сам решает, хочет ли он предоставить данные о своем здоровье суду или нет.

Министерство внутренних дел отмечает, что, согласно мнению Государственного суда, уже сейчас следственным органам разрешено получать от лица, оказывающего медицинскую услугу, информацию о диагнозе и лечении находящегося под судом пациента без согласия последнего, но на практике это не работает. Как считает министерство, практика скорее такова, что работники здравоохранения не дают оценку диагнозу подозреваемого или способности пациента участвовать в процессе.

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