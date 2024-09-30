30.09.2024, 20:40
Олег Гросс о строительстве нового высотного торгового центра: „Коммерчески этот проект себя точно не оправдывает“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Несмотря на то, что городское собрание Раквере в прошлую среду утвердило детальную планировку строительства 16-этажного коммерческого здания, жителям Ляэне-Вирумаа придется подождать еще несколько лет. Крупный бизнесмен Олег Гросс обещает построить высотное здание, но после того, как у Вильянди появится новый спа-центр, пишет Delfi Ärileht.
В Эстонии всегда с нетерпением ждут инвестиций за пределами Таллинна, Тарту или Пярну – по крайней мере, на словах. Однако если кто-то действительно хочет что-то сделать, дела могут пойти не так гладко.
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