Сводка за сутки: водитель грузовика с признаками опьянения вылетел с дороги

В 7:29 на 3-м километре дороги Кырвекюла-Ляхте, в поселке Кырвекюла в Тартумаа, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW 525D и вылетел за пределы дороги. Водитель был доставлен в больницу.

В 18:14 на Пяхклимяэ теэ в волости Раэ, Харьюмаа, 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший грузовиком Scania, вылетел с дороги. Водитель был доставлен в больницу.

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