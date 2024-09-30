30.09.2024, 09:31
Сводка за сутки: водитель грузовика с признаками опьянения вылетел с дороги
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. 20 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от управления транспортными средствами.
В 7:29 на 3-м километре дороги Кырвекюла-Ляхте, в поселке Кырвекюла в Тартумаа, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля BMW 525D и вылетел за пределы дороги. Водитель был доставлен в больницу.
В 18:14 на Пяхклимяэ теэ в волости Раэ, Харьюмаа, 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управлявший грузовиком Scania, вылетел с дороги. Водитель был доставлен в больницу.
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