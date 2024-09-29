ВИДЕО | Кристина Каллас предложила пересмотреть действующую систему детских пособий

На сегодня в Эстонии действует универсальная система - то есть, все семьи получают одинаковые суммы, в зависимости от числа детей, но без учета благосостояния домохозяйства.

„Вместо этого надо все-таки денежные средства выдавать только тем, кому они действительно нужны. А оставшиеся средства отдавать, например, кружкам по интересам, чтобы абсолютно всем детям они были бы или бесплатные или по маленькой плате. Сейчас они в Эстонии очень дорогие“, - пояснила Каллас.

„Я приведу свой личный пример. У меня трое детей, у меня очень высокая зарплата на данный момент. И я все равно получаю дополнительно от государства каждый месяц 710 евро. Они мне не нужны. Я способна платить за кружки по интересам и без этих денежных средств. Но за эти деньги, которые мне платятся, мы смогли бы взять на работу одного дополнительного тренера или поднять зарплату педагогам музыкальных школ“, - отметила Каллас.

„Такими методами мы бы сократили денежные расходы на 38 миллионов. Сейчас спорим о том, что мне придется сокращать кружкам по интересам миллион, а у нас есть 38 миллионов, и мы раздаем их семьям, которые не нуждаются“, - заявила Каллас.

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