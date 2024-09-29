ФОТО | В Эстонии торжественно открыт центр продаж известного финского производителя техники

Хотя расположенная в Сауэ (Харьюмаа) компания AS Sami продает продукцию всемирно известного финского производителя погрузчиков Avant уже несколько десятилетий — как в Эстонии, так в Латвии и Литве, первый центр продаж Avant открылся в Эстонии только на этой неделе. В торжественном мероприятии участвовала и известная эстонская музыкальная группа 2 Quick Start.