ФОТО | В Эстонии торжественно открыт центр продаж известного финского производителя техники(4)
Хотя расположенная в Сауэ (Харьюмаа) компания AS Sami продает продукцию всемирно известного финского производителя погрузчиков Avant уже несколько десятилетий — как в Эстонии, так в Латвии и Литве, первый центр продаж Avant открылся в Эстонии только на этой неделе. В торжественном мероприятии участвовала и известная эстонская музыкальная группа 2 Quick Start.
Эстонская компания Sami открыла Avant Center, специально спроектированный и построенный для продажи погрузчиков Avant, в четверг, 26 сентября.
Строительство современного, оснащенного по последнему слову техники центра площадью 2500 квадратных метров началось в октябре 2023 года, строительство вела компания NOBE.
Стоимость центра составила почти 3,3 млн евро без НСО.
Торжественное открытие не обошлось без развлекательной части, на мероприятии выступил суперизвестная эстонская группа 2 Quick Start.
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