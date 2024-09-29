Правительство Эстонии одобрило законопроект о введении свидетельства о возвращении

В случае утраты или кражи документов свидетельство о возвращении станет временным документом, позволяющим вернуться домой. Оно заменит три разных вида разрешения на возвращение: гражданин Эстонии может ходатайствовать о свидетельстве о возвращении, человек с паспортом иностранца просит о разрешении на возвращение, а представители других стран Евросоюза запрашивают свидетельство о возвращении в ЕС.

„Если житель Эстонии, будучи за границей, потеряет свой документ или этот документ украдут, то он сможет обратиться либо в посольство Эстонии, либо в представительство другой страны Евросоюза и ходатайствовать о свидетельстве о возвращении в ЕС“, - пояснил директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Маргус Сярглепп.

По словам Сярлеппа, если это наше посольство, то у нас есть возможности очень быстро удостоверить личность обратившегося за документом человека, отметил он. А вот что касается договора по ЕС в целом, то тут может понадобиться больше времени.

По возвращении нужно будет сдать свидетельство либо представителю полиции в аэропорту, либо отправить ее в Министерство иностранных дел, чтобы власти знали, что человек с этим документом в целости и сохранности вернулся в Эстонию.

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