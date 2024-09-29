Пьяные друзья совершили тяжелую аварию. Кто ответит за опасные для жизни травмы и должен компенсировать ущерб?

КТО БЫЛ ЗА РУЛЕМ? Неожиданно в зале суда к Рихо и Айну вернулась память, оба утверждали, что за рулем был Мадис. Когда Айна спросили, почему он сразу не сообщил об этом полиции, тот ответил, что не хотел ябедничать.

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