ЧП и криминал
29.09.2024, 16:23

Пьяные друзья совершили тяжелую аварию. Кто ответит за опасные для жизни травмы и должен компенсировать ущерб?

 (17)
КТО БЫЛ ЗА РУЛЕМ? Неожиданно в зале суда к Рихо и Айну вернулась память, оба утверждали, что за рулем был Мадис. Когда Айна спросили, почему он сразу не сообщил об этом полиции, тот ответил, что не хотел ябедничать.
КТО БЫЛ ЗА РУЛЕМ? Неожиданно в зале суда к Рихо и Айну вернулась память, оба утверждали, что за рулем был Мадис. Когда Айна спросили, почему он сразу не сообщил об этом полиции, тот ответил, что не хотел ябедничать.
ФОТО: Kohtutoimik

Пассажир автомобиля, перевернувшегося через крышу, получил опасные для жизни травмы, поскольку не был пристегнут ремнем безопасности. Виноват ли пьяный водитель в травмах своего друга, задается вопросом еженедельник Eesti Ekspress.

Представьте себе: два человека решили покончить жизнь самоубийством, сели в автомобиль и, не пристегнувшись ремнями безопасности, съехали с обрыва. Пассажир погиб, водитель - выжил. Должен ли он выплачивать компенсацию семье пассажира? Должен ли водитель понести уголовное наказание?

На состоявшемся 4 сентября открытом заседании Государственного суда судья задал эти вопросы, чтобы проиллюстрировать, какую ответственность несет водитель в случае аварии, если пассажир тоже нарушил правила дорожного движения? Решение, которое вынесет Государственный суд по этому вопросу, может стать в будущем основанием для того, чтобы решать, кто виновен в дорожно-транспортном происшествии и обязан выплачивать компенсацию пострадавшим.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии