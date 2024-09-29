29.09.2024, 16:23
Пьяные друзья совершили тяжелую аварию. Кто ответит за опасные для жизни травмы и должен компенсировать ущерб?(17)
ФОТО: Kohtutoimik
Пассажир автомобиля, перевернувшегося через крышу, получил опасные для жизни травмы, поскольку не был пристегнут ремнем безопасности. Виноват ли пьяный водитель в травмах своего друга, задается вопросом еженедельник Eesti Ekspress.
Представьте себе: два человека решили покончить жизнь самоубийством, сели в автомобиль и, не пристегнувшись ремнями безопасности, съехали с обрыва. Пассажир погиб, водитель - выжил. Должен ли он выплачивать компенсацию семье пассажира? Должен ли водитель понести уголовное наказание?
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