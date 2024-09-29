29.09.2024, 20:00
Эстонский синоптик: предстоящая неделя ожидается прохладной, по ночам температура будет опускаться ниже нуля(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Синоптик Кайро Кийтсак, как пишет издание Maaleht, сообщил через социальные сети, что осень все громче заявляет о себе, предстоящая неделя будет холоднее, чем предыдущая, но осадков выпадет меньше.
По сообщению службы погоды Агентства окружающей среды, в воскресенье, 29 сентября, область пониженного давления сместится на север России, осадки сократятся и уменьшатся (вероятность дождя в прибрежных районах Западной и Северной Эстонии ~75%, в материковой части ~50%).
Уже заказано?