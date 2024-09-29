Новости Эстонии
29.09.2024, 20:00

Эстонский синоптик: предстоящая неделя ожидается прохладной, по ночам температура будет опускаться ниже нуля

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ФОТО: Maaleht arhiiv | Delfi Meedia

Синоптик Кайро Кийтсак, как пишет издание Maaleht, сообщил через социальные сети, что осень все громче заявляет о себе, предстоящая неделя будет холоднее, чем предыдущая, но осадков выпадет меньше.

По сообщению службы погоды Агентства окружающей среды, в воскресенье, 29 сентября, область пониженного давления сместится на север России, осадки сократятся и уменьшатся (вероятность дождя в прибрежных районах Западной и Северной Эстонии ~75%, в материковой части ~50%).

В понедельник, 30 сентября, на фоне растущего атмосферного давления усилится область повышенного давления, погода преимущественно без осадков (вероятность дождя в прибрежных районах около 25%, на материке ниже). Ночью будет дуть сравнительно сильный западный ветер, днем ветер ослабеет и сменит направление на южное. Температура воздуха ночью понизится до 0..+5, на почве ниже 0, на побережье до 13, днем 12-15 градусов.

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