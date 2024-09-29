Ближайшие планы эстонских семей: экономить и больше зарабатывать

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить финансовые планы респондентов на оставшуюся часть года: „Вместо планирования крупных расходов люди проявляют осторожность и стремятся сэкономить или заработать дополнительные средства. Целых 30% респондентов отметили, что хотели бы до конца года отложить больше денег. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, логично, что финансовая безопасность стала для людей важнее“.

Около пятой части (19%) участников опроса хотели бы научиться тщательнее планировать свой бюджет. Причем среди женщин мотивация тут выражена сильнее. Если среди мужчин составлением бюджета хотят заняться 16%, то среди женщин – 23% респондентов. „Свою роль здесь может играть то, что мужчины в среднем более уверены в себе или просто считают, что их навыки планирования бюджета и так находятся на должном уровне“, - добавила Хакиайнен. Она отметила, что по результатам опроса женщины кажутся более готовыми инвестировать в самих себя. Опрос также показал, что до конца года 21% людей хотят инвестировать в свое здоровье – 18% мужчин и 24% женщин. „Проблемой в Эстонии по-прежнему остается значительный разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, что ставит нас в число лидеров по этому показателю среди европейских стран. Женщины в Эстонии в среднем зарабатывают меньше мужчин, что может побуждать их больше сосредотачиваться на планировании бюджета и обучении инвестированию“.