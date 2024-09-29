Ближайшие планы эстонских семей: экономить и больше зарабатывать
Последний финансовый опрос банка Citadele показал, что до конца этого года для многих жителей Эстонии приоритетом являются экономия средств, тщательное финансовое планирование и поиск возможностей увеличения доходов.
Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить финансовые планы респондентов на оставшуюся часть года: „Вместо планирования крупных расходов люди проявляют осторожность и стремятся сэкономить или заработать дополнительные средства. Целых 30% респондентов отметили, что хотели бы до конца года отложить больше денег. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию, логично, что финансовая безопасность стала для людей важнее“.
Помимо экономии, важное место в результатах опроса заняли повышение финансовой грамотности и увеличение доходов. 14% респондентов заявили, что собираются найти дополнительную работу или возможность заработка, 12% хотели бы получить прибавку к зарплате, а 9% планируют до конца года найти новую работу с более высокой зарплатой.
Около пятой части (19%) участников опроса хотели бы научиться тщательнее планировать свой бюджет. Причем среди женщин мотивация тут выражена сильнее. Если среди мужчин составлением бюджета хотят заняться 16%, то среди женщин – 23% респондентов. „Свою роль здесь может играть то, что мужчины в среднем более уверены в себе или просто считают, что их навыки планирования бюджета и так находятся на должном уровне“, - добавила Хакиайнен. Она отметила, что по результатам опроса женщины кажутся более готовыми инвестировать в самих себя. Опрос также показал, что до конца года 21% людей хотят инвестировать в свое здоровье – 18% мужчин и 24% женщин. „Проблемой в Эстонии по-прежнему остается значительный разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами, что ставит нас в число лидеров по этому показателю среди европейских стран. Женщины в Эстонии в среднем зарабатывают меньше мужчин, что может побуждать их больше сосредотачиваться на планировании бюджета и обучении инвестированию“.
7% жителей Эстонии хотели бы начать инвестировать до нового года, а 27% не ставили себе на этот год никаких финансовых целей.
Однако некоторые планируют потратить деньги и в этом году. 17% хотели бы отправиться в зарубежную поездку, 9% планируют сделать крупную покупку, 5% – приобрести новый автомобиль, а 4% – новое жилье.
„Такой же опрос проводился в Латвии и в Литве, и результаты ясно показывают, что экономическая ситуация там лучше, а у людей больше уверенности. По сравнению с жителями Эстонии, финансовые планы наших соседей до конца года больше связаны с расходами, чем с экономией“, - отметила Марина Хакиайнен. Например, если в Эстонии поездки планируют 17% респондентов, то среди латышей – 20%, а среди литовцев – 25%. Также соседи Эстонии больше планируют крупные покупки, и, наоборот, меньше интересуются сбережениями. „В то же время в Эстонии по сравнению с Латвией и Литвой культура инвестиций и накоплений имеет более долгие традиции, что также может объяснять полученные результаты. Повышению финансовых знаний способствовала, помимо прочего, постоянная разъяснительная работа со стороны банков, финансовых экспертов и влиятельных фигур в сфере финансовой грамотности“, - добавила Хакиайнен.
В сентябре этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.
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