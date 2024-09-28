Новости Эстонии
28.09.2024, 18:46

Союз стоматологов: с 1 ноября лечение зубов значительно подорожает

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Hambaravi, hammaste parandamine
Hambaravi, hammaste parandamine
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

С 1 ноября в Эстонии вступит в силу система страхования пациента - согласно закону, все поставщики медицинских услуг обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней, то есть до 1 декабря 2024 года, пишет dv.ee.

Поскольку оказалось, что данную услугу будет предлагать лишь одно страховое общество, Союз стоматологов предупредил, что с 1 ноября цены на услуги зубных врачей значительно вырастут.

Например, в Таллинне для небольшой клиники с одним стоматологом предложенная страховая сумма составила 4000 евро в год, а медицинскому учреждению с 64 стоматологами (включая специалистов) предложили страховой взнос в 60 000 евро в год.

Подробнее читайте на dv.ee.

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