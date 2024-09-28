Союз стоматологов: с 1 ноября лечение зубов значительно подорожает

Поскольку оказалось, что данную услугу будет предлагать лишь одно страховое общество, Союз стоматологов предупредил, что с 1 ноября цены на услуги зубных врачей значительно вырастут.

Например, в Таллинне для небольшой клиники с одним стоматологом предложенная страховая сумма составила 4000 евро в год, а медицинскому учреждению с 64 стоматологами (включая специалистов) предложили страховой взнос в 60 000 евро в год.

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