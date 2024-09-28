В результате пожаров в прошлом году в бизнес-зданиях уничтожено имущество на 8 миллионов евро
Следить за пожарной безопасностью должны не только частные лица, но и предприятия. С 2021 года собственники крупных офисных, производственных и складских зданий должны проводить инспектирование пожарной безопасности. Почему это необходимо и как предприятия относятся к возложенной на них обязанности?
Во избежание пожаров законы, касающиеся пожарной безопасности, постоянно дополняются. Одно из главных изменений – обязанность проводить инспектирование пожарной безопасности – касается многих собственников зданий. Согласно поправке к Закону о пожарной безопасности, вступившей в силу в марте 2021 года, в 2022 и 2023 году заказать инспектирование пожарной безопасности должны были собственники крупных офисных, производственных и складских зданий. В 2024 году данная обязанность распространилась и на большие гаражи.
Более чем в 7000 зданий инспектирование не проведено
По состоянию на 15 сентября из 8900 строений инспектирование пожарной безопасности проведено лишь в 1883, большинство из них – производственные и складские здания. „Призываем собственников зданий проявлять интерес к пожарной безопасности и добровольно заказывать ее инспектирование“, – отметил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георг Калде.
Оценивание пожарной безопасности здания не должно заказываться лишь потому, что иной возможности нет. „Стоит взглянуть на проведение инспектирования пожарной безопасности с другого ракурса и не воспринимать ее как очередную нудную обязанность и дополнительные расходы“, – сказала специалист по пожарной безопасности G4S Пильви Рахну. Оценка эксперта идет на пользу именно собственникам здания и предпринимателям, так как она подтверждает, что имущество и бизнес-деятельность защищены наилучшим образом, объяснила Рахну.
По словам Калде, цель этого требования – в сотрудничестве со специалистами из частного сектора проверять больше зданий и тем самым повысить уровень знаний о требованиях пожарной безопасности. „Это также повысит пожаробезопасность зданий, что поможет защитить жизни и имущество“, – отметил Калде. Специалист оценивает пожарную безопасность здания и в случае проблем консультирует владельца здания о том, как их решить.
В ходе инспектирования специалисты проверяют как строительную, так и организационную пожарную безопасность, а также то, осведомлены ли лица, ответственные за безопасность, о требованиях.
В прошлом году имущественный ущерб превысил 8 миллионов евро
„Число пожаров в нежилых зданиях за последние годы, увы, существенно не уменьшилось. К счастью, люди при пожарах в этих зданиях не погибли, но необходимо также учитывать имущественный ущерб и безопасность окружающей местности. И что самое главное, владелец здания получит подтверждение, что риск возникновения пожара в здании сведен к минимуму. Таким образом, владелец здания определенно выиграет от проведения инспектирования пожарной безопасности: специалист объяснит, какие требования пожарной безопасности действуют в здании, укажет на недостатки и даст совет, как их устранить“, – объяснил Калде.
Согласно статистике за 2023 год, в нежилых зданиях произошло 370 пожаров, нанесших имущественный ущерб на сумму более 8 миллионов евро. По словам Калде, 30 процентов пожаров начались из-за электрической системы, за ними следуют пожары, причиной которых стала система отопления, и далее – возгорания, вызванные другими причинами.
Инспектирование пожарной безопасности необходимо проводить:
В офисных зданиях площадью более 750 м2.
В производственных и складских зданиях площадью более 1000 м2.
В гаражах площадью более 1000 м2.
В случае инспектирования пожарной безопасности, проводимого G4S, специалисты проверяют следующие пункты:
Визуально проверяется соответствие территории, здания и деятельности в здании требованиям пожарной безопасности.
Проверяется, есть ли в здании требуемые установки по обеспечению пожарной безопасности, исправны ли они и обслуживали ли их в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Проверяется документация, касающаяся пожарной безопасности.
Оценивается соответствие деятельности, которая ведется в здании, его основному назначению, причем в случае здания разного назначения проверяются все части строения.
Проверяется пожарная безопасность здания и готовность лиц действовать в случае пожара (учебная эвакуация не проводится).
В конце инспектирования пожарной безопасности составляется соответствующий акт, при выявлении недостатков специалисты дают компетентные советы по их устранению.
Ответственность возложена на собственника здания
Инспектирование пожарной безопасности должен проводить владелец здания. Если у здания несколько владельцев, организовать инспектирование обязан собственник. Благодаря инспектированию владелец или собственник здания получит оценку пожарной безопасности здания, данную специалистом, который имеет соответствующую квалификацию.
Инспектирование должно проводиться раз в три года, инспектор вносит данные в портал инспектирования пожарной безопасности.
Один лишь надзор проблему не решит
По словам Калде, одним лишь инспектированием проблему не решить. „Частные лица и предприниматели должны понять, что инспектирование пожарной безопасности проводится для защиты их собственной жизни и их имущества, – подчеркнул Калде. – Спасательный департамент постоянно информирует собственников зданий, цель – побудить их добровольно заказать инспектирование пожарной безопасности и проявить интерес к ситуации с пожарной безопасностью в своем здании“.
Изменить образ мышления необходимо для того, чтобы всем в Эстонии было безопаснее. „Так будет безопаснее для меня и вас, для наших близких и для всех нас – безопаснее на рабочих местах или в других зданиях, где мы можем оказаться. С учетом существующей опасности стоимость инспектирования кажется незначительной“, – добавила Рахну.
Безопасность – это ответственность каждого, и один лишь надзор не изменит ситуацию. „Однако мы, вероятно, будем проводить эти проверки выборочно“, – отметил Калде.
Калде считает положительным знаком то, что после информационных писем, разосланных собственникам зданий в конце августа, интерес к заказу инспектирования пожарной безопасности возрос, собственники стали запрашивать дополнительную информацию. „Несмотря на то, что мы сделали некоторое количество предписаний о проведении инспектирования пожарной безопасности, предписания и штрафы все равно являются крайней мерой“, – отметил Калде и добавил, что цель по-прежнему состоит в том, чтобы заставить людей думать и заботиться о своем имуществе.
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