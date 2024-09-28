В результате пожаров в прошлом году в бизнес-зданиях уничтожено имущество на 8 миллионов евро

Во избежание пожаров законы, касающиеся пожарной безопасности, постоянно дополняются. Одно из главных изменений – обязанность проводить инспектирование пожарной безопасности – касается многих собственников зданий. Согласно поправке к Закону о пожарной безопасности, вступившей в силу в марте 2021 года, в 2022 и 2023 году заказать инспектирование пожарной безопасности должны были собственники крупных офисных, производственных и складских зданий. В 2024 году данная обязанность распространилась и на большие гаражи.

Более чем в 7000 зданий инспектирование не проведено

По состоянию на 15 сентября из 8900 строений инспектирование пожарной безопасности проведено лишь в 1883, большинство из них – производственные и складские здания. „Призываем собственников зданий проявлять интерес к пожарной безопасности и добровольно заказывать ее инспектирование“, – отметил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георг Калде.

Оценивание пожарной безопасности здания не должно заказываться лишь потому, что иной возможности нет. „Стоит взглянуть на проведение инспектирования пожарной безопасности с другого ракурса и не воспринимать ее как очередную нудную обязанность и дополнительные расходы“, – сказала специалист по пожарной безопасности G4S Пильви Рахну. Оценка эксперта идет на пользу именно собственникам здания и предпринимателям, так как она подтверждает, что имущество и бизнес-деятельность защищены наилучшим образом, объяснила Рахну.

По словам Калде, цель этого требования – в сотрудничестве со специалистами из частного сектора проверять больше зданий и тем самым повысить уровень знаний о требованиях пожарной безопасности. „Это также повысит пожаробезопасность зданий, что поможет защитить жизни и имущество“, – отметил Калде. Специалист оценивает пожарную безопасность здания и в случае проблем консультирует владельца здания о том, как их решить.