После вмешательства Языкового департамента Maxima заменила охранника, не владеющего эстонским

Согласно жалобе, поступившей в Языковой департамент, охранник магазина Maxima X, расположенного в Таллинне по адресу Копли, 35b, не знал ни слова по-эстонски. Клиент обратился на эстонском языке к охраннику с просьбой показать отдел мороженого, охранник ответил на русском, чем сбил клиента с толку, передает Rus.err.ee.

Как отметили в Языковом департаменте, если данный охранник является сотрудником компании, предоставляющей охранные услуги, Maxima следует связаться с партнером и подчеркнуть, что в соответствии с Законом о языке клиент имеет право на обслуживание и информацию на эстонском языке. Охранник, в свою очередь, обязан иметь языковую категорию не ниже уровня B2.

Maxima, в свою очередь, уведомила Языковой департамент, что передала направленную ведомством жалобу клиента охранной компании, которая приняла решение заменить охранника в соответствующем магазине.

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