„А вас, котик, я попрошу остаться“. Новые требования для домашних животных, ввозимых в ЕС(3)
С 16 сентября вступают в силу новые правила для владельцев кошек и собак, желающих пересечь границу Евросоюза (ЕС) и въезжающих из России и Республики Беларусь. Теперь в обязательном порядке четвероногим друзьям человека потребуется сдавать анализ на определение титра антител к бешенству. Без теста в ЕС животных не пустят, а в худшем случае – вообще могут усыпить. „МК-Эстония“ выяснила, где можно сделать анализ, сколько это стоит и при каких обстоятельствах любимца могут подвергнуть эвтаназии.
Новые требования относятся ко всем, кто едет в Беларусь или Россию со своим питомцем из Эстонии и планирует вернуться в Евросоюз (ЕС).
Новое правило также распространяется и на тех, кто планирует поездки с домашними животными в страны ЕС, включая Эстонию.
Наличие теста на антитела должно быть у кошек, собак и белых хорьков.
Нет доверия
Еще недавно Россия и Беларусь не входили в список стран с высоким риском заражения бешенством.
Как поясняет ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Беларуси и России, где случаи бешенства все еще обнаруживают у кошек и собак, увеличивает риск попадания инфекции и в страны Евросоюза, что подтверждают данные, собранные на международном уровне – Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ).
Кроме того, отмечает специалист, в последние годы в пунктах въезда в ЕС были не раз выявлены случаи несоответствия требованиям профилактических мер против бешенства в отношении домашних животных (собак, кошек и хорьков), вывозимых из Беларуси и России. Эти случаи связаны как с отсутствием вакцинации против бешенства, так и с неправильным введением вакцины и некорректно оформленными свидетельствами о вакцинации, содержащими ошибки в ветеринарных сертификатах.
По словам Веэтамм, все это указывает на серьезные недостатки в правовом регулировании проблемы в Беларуси и России. Что, соответственно, позволяет сомневаться в том, что в этих странах соблюдают правила профилактики и борьбы с бешенством.
Помимо прочего имеются сомнения и в достоверности выданных сертификатов.
Какой тест нужен?
Количество антител к определенной болезни говорит о том, насколько эффективна сделанная животному прививка. Титр – единица, которой
обозначают концентрацию этих антител в крови животного.
Для определения титра антител к вирусу бешенства новыми правилами предписано использовать тест методом FAVN (Fluorescent Antibody Virus Neutralisationtest) – тест флуоресцентных вируснейтрализующих антител. Этот метод позволяет максимально точно, количественно определить титр.
Допустимое значение для антител к вирусу бешенства – не менее 0,5 МЕ/мл. Именно такое число (или выше) должно быть прописано в результатах, полученных в лаборатории после исследования.
„Этот тест приходилось делать и раньше в случае, если везешь животное из Украины, – говорит Анна, хозяйка терьера. – Я помню, когда-то везла свою собаку оттуда через Россию именно по той причине, что животное – родом из Украины, и нужны были титры, а этот тест делают только тогда, когда собаке исполнится полгода. Мы решили не ждать. А сейчас так уже не получится“.
Время и деньги
Чтобы сделать тест на определение титра антител к вирусу бешенства, нужно обратиться в свою ветклинику, которая затем отправит пробу в аккредитованную лабораторию.
В Эстонии этот лабораторный анализ не проводят, ближайшие к нам лаборатории находятся в Риге, Вильнюсе и Хельсинки.
Стоимость анализа – от 150 евро, в зависимости от лаборатории и расценок ветклиники.
Можно также сделать пробу в ветклинике и отправить в лабораторию самостоятельно.
Например, в институте BIOR в Латвии стоимость теста – 74,75 евро. В Вильнюсе, в Национальном институте оценки пищевых и ветеринарных рисков, стоимость теста – 51 евро.
Но к этой сумме в любом случае прибавятся расходы за услуги ветклиники, которая берет пробу и делает пересылку.
В ветеринарных клиниках признают, что в последнее время клиенты стали чаще обращаться по поводу теста на определение титра антител к вирусу бешенства, и советуют рассчитывать время с запасом – примерно две недели только на получение результатов.
Пошли титры
Титр антител можно определять по прошествии 30 дней после вакцинации против бешенства. Между тестом на антитела и поездкой должно пройти не менее 3 месяцев.
Считаем сроки: если щенок или котенок был вакцинирован в возрасте 12 недель, и титр антител против бешенства был определен через 30 дней, минимальный возраст животного при ввозе в Эстонию составляет примерно 7 месяцев (12 недель + 30 дней + 3 месяца).
Если собака, кошка или белый хорек выезжает из Эстонии в Россию или Беларусь и возвращается обратно в Эстонию после 16 сентября 2024 года, перед выездом из ЕС у домашних животных также необходимо определить титр антител к вирусу бешенства.
В этом случае трехмесячный период ожидания не требуется, и животное может спокойно вернуться в Эстонию в любое удобное время, но не позднее окончания действия прививки от бешенства.
Однако если титр не был определен перед выездом из ЕС и пришлось делать его в России или Беларуси, то применяются общие требования – интервал между определением титра антител и возвращением в ЕС должен составлять не менее трех месяцев.
Данные о титровании антител на бешенство должны быть внесены в сертификат или паспорт животного (если питомец из ЕС), к которому прилагается оригинал ответа из лаборатории.
Что говорят владельцы животных?
„Многие анализы отправляют в зарубежные лаборатории. У моей собаки недавно брали анализ на микоплазму и отправляли в Германию, – делится Юлия, хозяйка симпатичного мопса. – Генетические анализы тоже чаще всего делают за рубежом. Некоторые даже в Америку отправляют – статус клиники также имеет значение. Например, мопсам делают генетический тест на PDE (предрасположенность к миелоэнцефалиту). У нас это – не обязательный анализ, но заводчики его используют, чтобы определить, как и с кем и вязать ли свою собаку. И этот тест тоже делают только в аккредитованных клиниках“.
Впрочем, для разведения и выставок собаку не повезут из России или Беларуси – с 2022 года собак из этих стран не допускают к участию в мероприятиях.
„Требование теста на титры бешенства для собак, въезжающих в ЕС из России и Беларуси, безусловно, усложняет процесс ввоза щенков из этих стран, а также – поездки, участие в выставках и соревнованиях. Однако, поскольку эти действия практически прекратились из-за ограничений, введенных в связи с войной на Украине, в данный момент новые правила, вероятно, большинство эстонских заводчиков и владельцев породистых собак существенно не затронут“, – отмечает Маргит Тоовере, представитель Эстонского союза кинологов.
„Конечно, новые требования создадут трудности – не столько заводчикам, сколько обычным владельцам животных, которые раньше спокойно брали любимца в поездку, – считает Наталья Станкевич, владелица питомника Reval Dream. – Заводчик, если планирует вязку или выставку за рубежом, сделает заранее эти тесты, как и многие другие, необходимые для разведения. Раньше такие же требования были для въезда в Англию, даже из Эстонии. Так что пережить можно“.
Тяжелый случай
Животных, не соответствующих требованиям, не допускают к въезду в ЕС, их отправляют обратно в страну происхождения. При некоторых обстоятельствах питомца могут усыпить. „В каких именно?“ – спросила „МК-Эстония“ у чиновников Департамента сельского хозяйства и продовольствия.
„Эвтаназия домашнего животного может быть последним средством в случаях, когда возврат животного в страну происхождения невозможен, а также когда невозможна и/или нецелесообразна его изоляция под наблюдением, – поясняет Анне-Ли Веэтамм. – Эвтаназия может применяться, если продолжение жизни животного вызовет длительные страдания или если нормальные условия его существования станут невозможными. Также возможно уничтожение животных при подозрении на бешенство для предотвращения его распространения“.
Лаборатория в Эстонии
Почему же в Эстонии нет лаборатории, в которой можно определить титр на антитела к вирусу бешенства?
Заместитель директора Центра государственных лабораторных исследований и оценки рисков по вопросам здоровья животных (LABRIS) Имби Нурмоя объясняет, что диагностику бешенства у животных (например, выявление вирусов) проводит Тартуская лаборатория LABRIS. До 2014 года в лаборатории определяли и титры антител методом FAVN, но прекратили из-за отсутствия спроса.
По словам Нурмоя, поскольку это – метод анализа, который могут проводить только одобренные Европейской комиссией лаборатории, повторное внедрение метода, проверка его надежности и добавление в список ЕС займут не менее полутора лет. Поэтому до конца 2025 года в Эстонии невозможно предложить соответствующее исследование.
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Наша cправка
Бешенство – зоонозное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. В 99% случаев бешенства у людей заражение вирусом происходит через собак. Жертвами бешенства часто становятся дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Бешенство поражает млекопитающих, включая собак, кошек, домашний и дикий скот.
Инфекция передается людям и животным через слюну, обычно – при укусах, оцарапывании или прямом контакте со слизистыми оболочками (например, глаза, ротовая полость или открытые раны).
На этапе появления клинических симптомов летальность бешенства составляет фактически 100%.
Почти 70 000 человек в год погибают от бешенства во всем мире. Заражение можно предотвратить на 100% с помощью вакцинации.
Источник: Всемирная организация здоровья животных
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Полезно знать
Что требуется для въезда с животным в Эстонию?
Чтобы въехать с некоммерческой целью в Эстонию с кошкой, собакой или хорьком из страны, не являющейся членом ЕС, нужно выполнить следующие требования:
1. Собаки, кошки и домашние хорьки должны быть помечены путем вживления микрочипа или нанесения разборчивой татуировки (нанесенной не позднее 3 июля 2011 года).
Требования к микрочипу:
▪ микрочип должен соответствовать стандарту ISO 11784, в нем должна быть использована технология HDX или FDX-B;
▪ микрочип должен читаться устройством, соответствующим стандарту ISO 11785. Если микрочип не соответствует упомянутому стандарту, то у туриста должны быть при себе средства, необходимые для его проверки.
2. У животного, прибывающего из страны, не являющейся членом ЕС, должен быть ветеринарный сертификат в соответствии с регламентом Европейской комиссии (ЕС) № 577/2013.
В сертификат должны быть внесены данные владельца и животного, номер татуировки или микрочипа, дата вакцинации от бешенства, информация об использованной вакцине и о действии прививки.
Сертификат выдает или заверяет официальный ветеринарный врач и заполняет его печатными буквами на языке страны, через которую осуществляется ввоз в ЕС, и на английском языке. Документ действует 10 дней с момента выдачи.
В случае с морским транспортом действие сертификата продлевается в соответствии с продолжительностью морского путешествия.
Для дальнейшего передвижения по странам-членам ЕС данный сертификат действует с момента проверки документов и идентичности – максимум 4 месяца или до окончания действия вакцинации против бешенства – в зависимости от того, какая дата наступит раньше.
Если питомец из страны ЕС выехал за пределы Евросоюза, то при возвращении обратно обязательным сопроводительным документом является Европейский паспорт домашнего животного.
3. К сертификату должна быть приложена подписанная владельцем или уполномоченным им лицом декларация о некоммерческом перемещении животного.
4. Собаки, кошки и хорьки должны быть привиты от бешенства. Прививка должна быть действительной на продолжении всего рейса.
5. Помимо вакцинации собакам, кошкам и хорькам, прибывающим из определенных третьих стран, должен быть проведен тест на титр антител к вирусу бешенства. Тест проводят только в аккредитованных лабораториях.
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Важно!
Требования к прививке от бешенства:
▪ вакцинацию произвел ветеринарный врач, имеющий соответствующие полномочия;
▪ возраст домашнего животного на момент вакцинации был не менее 12 недель;
▪ уполномоченный ветеринарный врач или официальный ветеринарный врач отметили дату вакцинации в паспорте домашнего животного;
▪ вакцинация, отмеченная в паспорте домашнего животного, производилась после вживления микрочипа, или после даты прочтения номера микрочипа, или после даты нанесения и прочтения татуировки;
▪ срок действия вакцинации начинается после получения защитного иммунитета, которое происходит как минимум через 21 день после вакцинации и длится до даты, которую уполномоченный ветеринарный врач отметил в паспорте домашнего животного;
▪ ревакцинацию следует рассматривать как первичную, если она не была произведена во время действия предыдущей прививки.
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