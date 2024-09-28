„А вас, котик, я попрошу остаться“. Новые требования для домашних животных, ввозимых в ЕС

По словам Веэтамм, все это указывает на серьезные недостатки в правовом регулировании проблемы в Беларуси и России. Что, соответственно, позволяет сомневаться в том, что в этих странах соблюдают правила профилактики и борьбы с бешенством.

Кроме того, отмечает специалист, в последние годы в пунктах въезда в ЕС были не раз выявлены случаи несоответствия требованиям профилактических мер против бешенства в отношении домашних животных (собак, кошек и хорьков), вывозимых из Беларуси и России. Эти случаи связаны как с отсутствием вакцинации против бешенства, так и с неправильным введением вакцины и некорректно оформленными свидетельствами о вакцинации, содержащими ошибки в ветеринарных сертификатах.

Как поясняет ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Беларуси и России, где случаи бешенства все еще обнаруживают у кошек и собак, увеличивает риск попадания инфекции и в страны Евросоюза, что подтверждают данные, собранные на международном уровне – Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ).

Еще недавно Россия и Беларусь не входили в список стран с высоким риском заражения бешенством.

Новое правило также распространяется и на тех, кто планирует поездки с домашними животными в страны ЕС, включая Эстонию.

Новые требования относятся ко всем, кто едет в Беларусь или Россию со своим питомцем из Эстонии и планирует вернуться в Евросоюз (ЕС).

Если собака, кошка или белый хорек выезжает из Эстонии в Россию или Беларусь и возвращается обратно в Эстонию после 16 сентября 2024 года, перед выездом из ЕС у домашних животных также необходимо определить титр антител к вирусу бешенства.

Считаем сроки: если щенок или котенок был вакцинирован в возрасте 12 недель, и титр антител против бешенства был определен через 30 дней, минимальный возраст животного при ввозе в Эстонию составляет примерно 7 месяцев (12 недель + 30 дней + 3 месяца).

Титр антител можно определять по прошествии 30 дней после вакцинации против бешенства. Между тестом на антитела и поездкой должно пройти не менее 3 месяцев.

В ветеринарных клиниках признают, что в последнее время клиенты стали чаще обращаться по поводу теста на определение титра антител к вирусу бешенства, и советуют рассчитывать время с запасом – примерно две недели только на получение результатов.

Но к этой сумме в любом случае прибавятся расходы за услуги ветклиники, которая берет пробу и делает пересылку.

В Эстонии этот лабораторный анализ не проводят, ближайшие к нам лаборатории находятся в Риге, Вильнюсе и Хельсинки.

Чтобы сделать тест на определение титра антител к вирусу бешенства, нужно обратиться в свою ветклинику, которая затем отправит пробу в аккредитованную лабораторию.

„Этот тест приходилось делать и раньше в случае, если везешь животное из Украины, – говорит Анна, хозяйка терьера. – Я помню, когда-то везла свою собаку оттуда через Россию именно по той причине, что животное – родом из Украины, и нужны были титры, а этот тест делают только тогда, когда собаке исполнится полгода. Мы решили не ждать. А сейчас так уже не получится“.

Допустимое значение для антител к вирусу бешенства – не менее 0,5 МЕ/мл. Именно такое число (или выше) должно быть прописано в результатах, полученных в лаборатории после исследования.

В этом случае трехмесячный период ожидания не требуется, и животное может спокойно вернуться в Эстонию в любое удобное время, но не позднее окончания действия прививки от бешенства.

Однако если титр не был определен перед выездом из ЕС и пришлось делать его в России или Беларуси, то применяются общие требования – интервал между определением титра антител и возвращением в ЕС должен составлять не менее трех месяцев.

Данные о титровании антител на бешенство должны быть внесены в сертификат или паспорт животного (если питомец из ЕС), к которому прилагается оригинал ответа из лаборатории.

Что говорят владельцы животных?

„Многие анализы отправляют в зарубежные лаборатории. У моей собаки недавно брали анализ на микоплазму и отправляли в Германию, – делится Юлия, хозяйка симпатичного мопса. – Генетические анализы тоже чаще всего делают за рубежом. Некоторые даже в Америку отправляют – статус клиники также имеет значение. Например, мопсам делают генетический тест на PDE (предрасположенность к миелоэнцефалиту). У нас это – не обязательный анализ, но заводчики его используют, чтобы определить, как и с кем и вязать ли свою собаку. И этот тест тоже делают только в аккредитованных клиниках“.

Впрочем, для разведения и выставок собаку не повезут из России или Беларуси – с 2022 года собак из этих стран не допускают к участию в мероприятиях.

„Требование теста на титры бешенства для собак, въезжающих в ЕС из России и Беларуси, безусловно, усложняет процесс ввоза щенков из этих стран, а также – поездки, участие в выставках и соревнованиях. Однако, поскольку эти действия практически прекратились из-за ограничений, введенных в связи с войной на Украине, в данный момент новые правила, вероятно, большинство эстонских заводчиков и владельцев породистых собак существенно не затронут“, – отмечает Маргит Тоовере, представитель Эстонского союза кинологов.