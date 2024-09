Что делать выпускникам 9-х классов, которые не смогли в этом году никуда поступить?

Она добавляет: „Молодежь в возрасте 16–29 лет, которая не учится и не работает, в октябре попадет в фокус опорной системы молодежных гарантий. Списки молодых людей NEET (not in education, employment or training – не учатся, не работают и не тренируются) и их контакты будут отправлены чиновникам местных самоуправлений по всей Эстонии, которые будут связываться с ними и выяснять, нуждаются ли они в поддержке в сложившейся ситуации. Если в ходе этого выяснится, что молодому человеку или девушке нужна поддержка в виде наших услуг и консультаций по карьере, то их направят в Кассу по безработице“.