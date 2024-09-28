Что делать выпускникам 9-х классов, которые не смогли в этом году никуда поступить?

„Сказали звонить в середине сентября – вдруг кто откажется? – передает беседу она. – Обзвонила все профтехучилища – там тоже сообщили, что есть крошечная надежда, что в середине сентября кого-то отчислят, но это маловероятно. Обзвонила некоторые гимназии, в которых, согласно данным сайта Департамента образования, еще были места, но везде сказали, что если балл по госэкзамену по эстонскому – ниже 60, то даже нет смысла пытаться. Подавали также заявление в вечернюю гимназию, но и там было огромное количество желающих, и пришел отказ“.

Наталья звонила в гимназии для взрослых – но там тоже уже не было мест.

„В какой-то момент нам уже стало все равно, куда поступать, лишь бы продолжать обучение, – говорит женщина. – Ведь мне с детства говорили, что тем, у кого только 9 классов, очень сложно потом устроиться на хорошую работу. И стало очень страшно: что будет дальше с ребенком?“

Но везде был важен результат госэкзаменов по эстонскому, это – один из компонентов балла в рейтинге поступающих, и из-за этого пункта результат ее ребенка оказался ниже, чем надо.

„Но конкурс был бешеный, – отмечает Наталья. – На 32 места – 150 желающих. Ребенок был 39-м и не прошел. Нам сказали: „Ждите, вдруг кто-то откажется“. Но отказались лишь четверо. Мы с ним подали заявления еще в несколько профтехучилищ, но везде – похожая ситуация. То 145 желающих на 25 мест, то 150 желающих на 30 мест. Мне сказали: „Ждите, в некоторых учебных заведениях потом делают дополнительный набор, и тогда туда можно попасть“.

Ребенок читательницы мечтал стать поваром, и в этом году еще можно было поступить учиться этой профессии на русском языке.

„К сожалению, обучение эстонскому в школе, где учился мой ребенок, оставляло желать лучшего, в итоге из всех госэкзаменов хуже всего ситуация была с эстонским, – констатирует она. – Таким образом, в гимназию путь для него был закрыт, и сразу же – в день получения аттестата! – мы подали заявление в профтехучилище“.

Женщина в панике даже позвонила в Департамент образования и спросила, что ей делать?

„Там ответили: „Да, это большая проблема. Государство не может обеспечить местами всех учащихся, а мы этого сделать не можем, потому что это – наша обязанность только до 9-го класса, а дальше поиском решения должно заниматься уже государство, – передает беседу она. – А в Министерстве образования и науки сказали: „Продолжайте обзванивать гимназии и профтехучилища, мы вам больше никак помочь не можем“. И вот как быть?“

Больше всего ее возмущает, что в новостях периодически пишут: наша пенсионная система вот-вот рухнет, потому что пенсионеров скоро будет больше, чем работающих людей.

„Но при этом, по статистике, каждый год порядка 800 детей-выпускников 9-го класса не продолжает получение образования, – вздыхает она. – И, боюсь, во многом – потому, что не могут никуда поступить. Без образования сложно найти приличную работу, следовательно, есть большой риск, что человек потом не сможет платить много налогов, а то и вовсе окажется в ситуации, что это ему нужна будет поддержка в виде пособий. И мне кажется, что государство таким образом просто рубит сук, на котором сидит!“

Какие есть возможности?

Наталья говорит, что если ее ребенок в этом году так никуда и не сможет „приткнуться“, чтобы получать профессию или среднее образование, то в этой ситуации, как выяснилось после бесед с чиновниками разных департаментов и учреждений, есть только две возможности: подтягивать эстонский, чтобы попытаться поступить хотя бы в следующем году, или вставать на учет в Кассу по безработице.

„В Фонде интеграции мне сказали, что они ничего 16-летнему подростку предложить не могут – они работают только с совершеннолетними, – передает беседу она. – В Министерстве образования и науки посоветовали только учить эстонский язык бесплатно в интернете – при помощи Keeleklikk и Keeletee“.

Как же может помочь в подобной ситуации подросткам Касса по безработице?