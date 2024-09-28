Что делать выпускникам 9-х классов, которые не смогли в этом году никуда поступить?(8)
„На протяжении последних пары лет вы пишете о том, что в Эстонии возникла серьезная проблема, – обратилась в редакцию „МК-Эстонии“ жительница Таллинна Наталья (имя изменено). – И вот эта проблема коснулась и меня. Мой ребенок не смог никуда поступить, потому что в профтехучилищах – конкурс по пять человек на место. При этом Министерство образования планирует ввести всеобщее обучение до 18 лет. А как оно это себе представляет, если мест для учащихся просто не хватает? И что делать тем подросткам, которые в этом году остались за бортом?“ Чиновники разъяснили, как они видят проблему.
Наталья отмечает, что в этой ситуации сыграли роль несколько ключевых факторов.
„К сожалению, обучение эстонскому в школе, где учился мой ребенок, оставляло желать лучшего, в итоге из всех госэкзаменов хуже всего ситуация была с эстонским, – констатирует она. – Таким образом, в гимназию путь для него был закрыт, и сразу же – в день получения аттестата! – мы подали заявление в профтехучилище“.
Замкнутый круг
Ребенок читательницы мечтал стать поваром, и в этом году еще можно было поступить учиться этой профессии на русском языке.
„Но конкурс был бешеный, – отмечает Наталья. – На 32 места – 150 желающих. Ребенок был 39-м и не прошел. Нам сказали: „Ждите, вдруг кто-то откажется“. Но отказались лишь четверо. Мы с ним подали заявления еще в несколько профтехучилищ, но везде – похожая ситуация. То 145 желающих на 25 мест, то 150 желающих на 30 мест. Мне сказали: „Ждите, в некоторых учебных заведениях потом делают дополнительный набор, и тогда туда можно попасть“.
Наталья на протяжении двух с половиной месяцев мониторила систему SAIS и подавала ходатайства.
Но везде был важен результат госэкзаменов по эстонскому, это – один из компонентов балла в рейтинге поступающих, и из-за этого пункта результат ее ребенка оказался ниже, чем надо.
„В какой-то момент нам уже стало все равно, куда поступать, лишь бы продолжать обучение, – говорит женщина. – Ведь мне с детства говорили, что тем, у кого только 9 классов, очень сложно потом устроиться на хорошую работу. И стало очень страшно: что будет дальше с ребенком?“
Наталья звонила в гимназии для взрослых – но там тоже уже не было мест.
„Сказали звонить в середине сентября – вдруг кто откажется? – передает беседу она. – Обзвонила все профтехучилища – там тоже сообщили, что есть крошечная надежда, что в середине сентября кого-то отчислят, но это маловероятно. Обзвонила некоторые гимназии, в которых, согласно данным сайта Департамента образования, еще были места, но везде сказали, что если балл по госэкзамену по эстонскому – ниже 60, то даже нет смысла пытаться. Подавали также заявление в вечернюю гимназию, но и там было огромное количество желающих, и пришел отказ“.
Женщина в панике даже позвонила в Департамент образования и спросила, что ей делать?
„Там ответили: „Да, это большая проблема. Государство не может обеспечить местами всех учащихся, а мы этого сделать не можем, потому что это – наша обязанность только до 9-го класса, а дальше поиском решения должно заниматься уже государство, – передает беседу она. – А в Министерстве образования и науки сказали: „Продолжайте обзванивать гимназии и профтехучилища, мы вам больше никак помочь не можем“. И вот как быть?“
Больше всего ее возмущает, что в новостях периодически пишут: наша пенсионная система вот-вот рухнет, потому что пенсионеров скоро будет больше, чем работающих людей.
„Но при этом, по статистике, каждый год порядка 800 детей-выпускников 9-го класса не продолжает получение образования, – вздыхает она. – И, боюсь, во многом – потому, что не могут никуда поступить. Без образования сложно найти приличную работу, следовательно, есть большой риск, что человек потом не сможет платить много налогов, а то и вовсе окажется в ситуации, что это ему нужна будет поддержка в виде пособий. И мне кажется, что государство таким образом просто рубит сук, на котором сидит!“
Какие есть возможности?
Наталья говорит, что если ее ребенок в этом году так никуда и не сможет „приткнуться“, чтобы получать профессию или среднее образование, то в этой ситуации, как выяснилось после бесед с чиновниками разных департаментов и учреждений, есть только две возможности: подтягивать эстонский, чтобы попытаться поступить хотя бы в следующем году, или вставать на учет в Кассу по безработице.
„В Фонде интеграции мне сказали, что они ничего 16-летнему подростку предложить не могут – они работают только с совершеннолетними, – передает беседу она. – В Министерстве образования и науки посоветовали только учить эстонский язык бесплатно в интернете – при помощи Keeleklikk и Keeletee“.
Как же может помочь в подобной ситуации подросткам Касса по безработице?
„Если выпускник основной школы не попал в гимназию или профтех-училище, но хочет продолжать обучение, то имеет смысл обратиться в ближайшую гимназию для взрослых, – советует представитель Кассы по безработице Анника Коппель. – Гимназии для взрослых предлагают учащимся гибкие решения как для завершения получения основного образования, так и для приобретения среднего. Также в некоторых профтехучилищах осенью и зимой проходит дополнительный набор на получение специальности второго-четвертого уровней и среднего специального образования. Больше информации можно получить на сайте www.sais.ee“.
Она добавляет: „Молодежь в возрасте 16–29 лет, которая не учится и не работает, в октябре попадет в фокус опорной системы молодежных гарантий. Списки молодых людей NEET (not in education, employment or training – не учатся, не работают и не тренируются) и их контакты будут отправлены чиновникам местных самоуправлений по всей Эстонии, которые будут связываться с ними и выяснять, нуждаются ли они в поддержке в сложившейся ситуации. Если в ходе этого выяснится, что молодому человеку или девушке нужна поддержка в виде наших услуг и консультаций по карьере, то их направят в Кассу по безработице“.
На данный момент в Эстонии на учете в Кассе по безработице стоит порядка 7700 людей в возрасте 16–24 лет. Из них около 1000, или 8%, несовершеннолетние (16–18 лет).
„В свою очередь, половина из них уже зарегистрирована в качестве безработных на протяжении менее трех месяцев, из чего можно сделать вывод, что многие из них встали на учет сразу после окончания или прерывания учебы (основной школы, профтехучилища или гимназии), – констатирует Коппель. – Почти половина из них пойдет осенью учиться или работать, а оставшиеся так и будут на учете, пока не найдут себе какое-то применение“.
Она добавляет, что Касса по безработице предлагает также всем бесплатные консультации по вопросам карьеры.
„То есть если учащийся, безработный или работающий молодой человек хочет получить информацию, например, о возможностях рынка труда и получения обучения или обсудить свои карьерные планы, то ему в этом помогут наши специалисты по карьере, – говорит Коппель. – К ним могут обратиться также и родители несовершеннолетнего, которые нуждаются в помощи при продумывании дальнейших возможностей для своего ребенка. На портале www.minukarjaar.ee можно найти контакты специалистов по карьере и различные инфоматериалы, тест, видео, которые помогут продумать варианты, куда пойти учиться или работать. Наша статистика показывает, что людям только с основным или средним образованием сложно найти себе работу и удержаться на рабочем месте“.
Она добавляет: „Ни одни курсы не заменят обучения профессии, но если молодому человеку или девушке нужно приобрести определенные навыки по специальности, подтянуть язык или владение компьютером, то есть возможность без образования пойти на курсы Кассы по безработицы“.
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Вопрос – ответ
Четыре вопроса чиновникам
„МК-Эстония“ задала вопросы, которые волнуют наших читателей, Министерству образования и науки.
1. „Почему вообще возникает такая ситуация, что в профтехучилищах – по пять человек на место? Ведь, судя по объявлениям о работе, специалисты, которых там учат, много где нужны. Почему же так мало мест для обучения этим профессиям? И что делать тем, кто не попал?“
Наталья
Государство делает каждый год заказ на определенное количество мест для специалистов. Перепроизводство специалистов за деньги налогоплательщиков – неразумно. К тому же не все группы в профтехучилищах заполнены, и наличие свободных мест в разных регионах варьируется. Молодежь, которая не попала в учебное заведение, чтобы учиться желаемой профессии, может подать заявку на какую-то другую специальность.
2. „Как нехватка мест в учебных заведениях и сотни учащихся, каждый год остающихся за бортом, коррелируются с законопроектом о всеобщем обязательном обучении до 18 лет?“
Татьяна
Цель реформы по повышению возраста обязательного образования – поддержать каждого учащегося на его пути по продолжению получения образования после основной школы. Также мы хотим снизить количество тех, кто начал получать среднее или среднее специальное образование, но бросил учебу – чтобы все молодые люди и девушки учились до своего совершеннолетия и могли бы получить специальность или ученую степень.
В плане развития системы образования на 2021–2035 гг. установлена цель: к 2035 году у 90% людей в возрасте 20–24 лет должно быть как минимум среднее образование (в 2022 году среднее или высшее образование было только у 83% людей в возрасте 20–24 лет).
У каждого выпускника средней школы должна быть возможность выбрать себе подходящее место учебы. Цель реформы – чтобы молодые люди смогли продолжить обучение по пяти направлениям после основной школы: в академической гимназии, в профтехучилище (получая помимо специальности также среднее образование), в гимназии для взрослых, в учреждении, предоставляющем профессиональное образование (квалификацию по специальности без среднего образования), в подготовительном обучении.
Если после окончания основной школы молодой человек не может сделать выбор или другие варианты будут пока недоступны, будет запущена новая программа подготовительного обучения – промежуточный год, чтобы помочь молодому человеку устранить все препятствия для дальнейшего обучения.
Вопрос о повышении возраста обязательного образования коснется детей, поступающих в 9-й класс в 2025 году.
3. „Возникает впечатление, что молодежь государству не нужна, раз государство в лице Министерства образования и науки не создает им возможностей для продолжения обучения. Так ли это? И если нет, то какие возможности создает Министерство образования и науки для тех, кто в этом году никуда не смог поступить? Как оно может им помочь?“
Николай
Государству крайне важны все представители молодежи. Наша цель – помочь им выбрать подходящий образовательный путь и получить желаемую специальность и уровень образования. Это создаёт для молодого человека предпосылки для успешной жизни и самостоятельности. Если в этом году молодым людям не удастся продолжить обучение в гимназии или поступить на желаемую специальность в профессиональное учебное заведение, мы рекомендуем рассмотреть возможность потратить этот год на выбор профессии (kutsevalik). Курсы, пройденные за этот год, также будут засчитаны в дальнейшем обучении, и их не нужно будет проходить повторно.
Обучение в рамках kutsevalik предлагают: Valgamaa Kutseõppekeskus, Luua Metsanduskool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Tartu Rakenduslik Kolledž, Rakvere Ametikool и Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus.
4. „У меня ребенок сейчас – в 11-м классе, но эстонский у него – гораздо хуже, чем английский. А высшее образование – преимущественно на эстонском. Ребенок хочет учиться дальше и хочет потом применять свои умения в Эстонии, но очень боится, что просто не потянет учиться на эстонском языке. Для выпускников русских школ это – частая проблема, у знакомых – та же ситуация. Да, сейчас начался переход на эстонский язык обучения, но по-прежнему много молодежи, которая выходит и будет выходить из школ с недостаточным знанием эстонского. Как им быть?“
Виктор
Высшее образование преимущественно на эстонском языке – уже много лет, и молодёжь, стремящаяся к этому, должна и уже на протяжении всей гимназии учитывать необходимость изучения эстонского языка. Переход на обучение на эстонском языке в будущем предоставит всем детям Эстонии, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке. Перевод всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык служит интересам детей и молодёжи, так как обучение на эстонском языке помогает им интегрироваться в культурное и ценностное пространство Эстонии, не теряя свою идентичность, но расширяя свои возможности.
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ГРАФИК
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Комментарий
Что делать подростку?
Никита Григорьев, психолог, психотерапевт
К этому вопросу просится уточнение – что делать, чтобы что? Какая задача у подростка и его родителя?
Если задача родителя – подготовить своего ребенка ко взрослой самостоятельной жизни, то этот кризис нужно использовать как возможность для роста.
Не надо мучить себя и ребенка истериками. В Европе есть даже такой термин – Gap Year, промежуточный год, когда у подростка есть возможность отдохнуть, осмотреться, понять, что он хочет на самом деле, попробовать себя в разных профессиях, посмотреть, что ему на самом деле нравится.
Ведь есть вакансии, где не требуются специальные навыки – да, они в большинстве своем низкооплачиваемые, но это – возможность попробовать и понять, нравится тебе это направление или нет.
Пусть подросток подумает, чем он хочет заниматься. Есть масса тестов в интернете, есть карьерные психологи. Когда определится – можно искать варианты обучения.
Например, можно найти множество обучающих видео на YouТube, они бесплатны. Можно подтягивать языки, можно изучать нюансы желаемой профессии. Главное – чтобы это обучение было контролируемым: ставьте ребенку сроки, к какому числу он должен освоить ту или иную тему, и проверяйте его.
Вот пример из моей жизни: я тоже не поступил в 10-й класс. И для меня это был шок! Я думал, что смогу и дальше продолжать ходить в школу, есть и спать – то есть пребывать в состоянии невесомости, когда ты вроде учишься, и тебя никто не трогает. А тут я не знал, что делать.
В конце концов я нашел работу, куда меня взяли – она была низкооплачиваемой, сверловщик на тракторном заводе, и параллельно занимался своим хобби. Мне всегда очень нравились компьютеры, и я собирал их людям на заказ.
Однажды один из моих клиентов, кому я собрал компьютер, рассказал, что можно подать заявку и отправиться работать в Ирландию. В 19 лет я подал заявку и уехал. Там я работал на разных должностях. Затем приехал в Эстонию, работал в ИТ-сфере. И только к 27 годам у меня выкристаллизовался интерес к психологии, и я сам за свои деньги пошел учиться профессии, в которой я до сих пор.
А родителям хочу сказать следующее: не надо гиперопекать своего ребенка и превентивно его спасать. В ситуации гиперопеки у ребенка нет мотивации самому что-то начинать делать. Отойдите и дайте ему возможность жить самому свою жизнь, совершать контролируемые ошибки. Создайте ему искусственный кризис – ведь когда все базовые потребности человека удовлетворены, он не хочет ничего менять.
Понятно, что до 18 лет вы не выгоните ребенка из дома и будете его кормить и содержать, но снизьте объемы помощи. И дайте понять: либо он ищет возможности, куда пойти учиться или работать, либо он после 18 идет жить самостоятельно.
Ведь только после кризисов человек мобилизуется и начинает искать выход. Не упускайте эту замечательную возможность дать своему ребенку вырасти и повзрослеть!
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