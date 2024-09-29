Какие основные проблемы бывают у детей в течение учебного года? Примеры из жизни и советы эстонского эксперта
Хотя многие дети в первый учебный день идут в школу в белых носочках и с цветами, к сожалению, есть и те, кто готовится к школе, словно со щитом и мечом для того, чтобы выжить, как к трудному испытанию. Консультанты службы помощи детям Lasteabi отмечают, что начало учебного года вызывает у многих детей тревогу и страхи, связанные прежде всего со школьной травлей.
Мы поговорили с руководителем службы помощи детям Департамента социального страхования Каей Халлик и узнали, как меняется характер обращений в службу в связи с началом учебного года и что могут сделать работающие с детьми люди, чтобы поддержать их на этом пути, пишет МК-Эстония.
Страх перед школой
– Какие основные трудности встречаются у детей и молодежи в течение учебного года? И с какими проблемами они сталкиваются чаще всего?
– Чаще всего дети обращаются к нам по поводу проблем в отношениях и душевного здоровья. Их беспокоят взаимоотношения со сверстниками и родителями. С середины августа мы отмечаем рост количества обращений и все чаще – по поводу школьной тематики.
Есть дети, у которых уровень тревожности постоянно растет из-за страха перед школьной травлей. Летом они могли от этого отдохнуть, но за несколько недель до начала учебного года у них появляется страх перед школой.
Один ребенок позвонил и рассказал, как он постоянно видит своих обидчиков из окна своего дома. Летом ему удалось оставаться в безопасности за стенами своего дома, но в школе он не защищен от них. Он боится, что все, что происходило предыдущие четыре года, продолжится в новом учебном году.
Есть дети, у которых возникает фобия. Школа сама по себе вызывает у них огромную тревогу. Их мучают вопросы и страхи. Смогу ли я справиться? Буду ли я успевать? Достаточно ли я хорош? Я боюсь своего учителя!
Некоторые боятся, что снова участятся конфликты в семье, потому что ребенок не хочет идти в школу, и так далее. Или ребенок тревожится перед дорогой в школу. Его родители считают, что они больше не должны ходить на линейку и сопровождать его в школу, но ему страшно думать, что с этого года он должен справляться с этим сам.
– Почему важно, чтобы люди, работающие с детьми и молодежью, уделяли особое внимание психическому здоровью и благополучию детей уже в начале учебного года?
– Обеспечение благополучия ребенка – это то, что имеет важное значение на протяжении всего года. Но особое внимание следует уделить именно началу года, потому что за несколько месяцев, проведенных вне школы, в жизни ребенка могло многое измениться.
Это не значит, что учитель должен допрашивать детей, но внимательность и наблюдение может помочь заметить изменения в поведении некоторых из них.
Конечно, изменение в поведении может быть связано с развитием ребенка – возможно, за лето он стал более зрелым, но ведь не узнаешь, пока не спросишь.
Можно поинтересоваться у ребенка: „Я вижу, что ты стал таким серьезным. Что может быть причиной этого изменения?“ И если он просто вырос, то, скорее всего, улыбнется и скажет об этом. Но если у него есть проблема, это даст ему возможность открыться.
Важно в течение всего года отслеживать изменения в поведении детей. И если мы их замечаем, не стоит придумывать причину самим, а лучше спросить об этом напрямую. Так же, как мы спрашиваем у друзей, когда видим, что их что-то тревожит.
Если ребенок подолгу грустит, обеспокоен, тревожится, боится, это влияет на его психическое состояние, и чем дольше он остается с этими чувствами в одиночестве, тем сложнее могут стать проблемы с его душевным здоровьем.
А чем раньше мы это заметим и осмелимся вмешаться, тем быстрее ребенку может стать легче.
„Не пропустите звоночки“
– Каковы наиболее частые признаки, указывающие на саморазрушающее поведение ребенка – например, нанесение себе вреда или суицидальные мысли? Как должен вести себя учитель или другой взрослый в такой ситуации?
– Дети, которых посещают мысли о самоповреждении или суициде, могут выражать это по-разному.
Одни явно демонстрируют такие признаки своим поведением – они могут причинять себе вред в школе или громко говорить о своих саморазрушительных мыслях. Другие могут хорошо скрывать свои чувства.
Если ребенок говорит о самоповреждении или суициде, это следует воспринимать как крик о помощи.
Существует распространенный миф, что тот, кто говорит о самоубийстве, этого не совершает, и тот, кто причиняет себе вред, не покончит с собой. Однако, к сожалению, случаи из жизни подтверждают, что это – не так. Когда ребенок кричит о помощи, каждый взрослый обязан вмешаться.
О нуждающемся в помощи ребенке следует сообщить специалисту по защите прав детей в местном самоуправлении или обратиться в службу помощи детям при Департаменте социального страхования.
Но если ребенок выражает намерение причинить себе вред или говорит, что планирует покончить с собой, то следует немедленно сообщить об этом по телефону 112, так как жизни и здоровью ребенка угрожает опасность.
Знаю, что школьный персонал замечает таких детей, беспокоится о них и оказывает им поддержку. Некоторые даже заключают с ребенком соглашения, но при этом нельзя не сообщать о ребенке дальше.
Даже если вы знаете, что ребенок и его семья уже знакомы специалисту по защите прав детей, важно держать его в курсе ситуации, чтобы он мог решить, достаточно ли мер, оказываемых ребенку или семье, или необходимо пересмотреть текущий план вмешательства.
„Дети-невидимки“
– В то же время важно обращать внимание и на так называемых „невидимых“ детей. Такие есть в каждой школе. Они ходят по коридорам, едят в столовой, учатся в классе и покидают школу так, что их никто особо не замечает. Они – будто „хорошие дети“, с которыми нет никаких проблем.
Но беспроблемные дети привлекают наше внимание смехом, играми с товарищами, поднятой рукой, улыбками. Если ребенок „невидим“, это может быть связано с его стремлением скрывать свои проблемы так, чтобы никто их не заметил.
Если спросить их, как у них дела, они могут ответить, что все в порядке. И, возможно, это – действительно так. Но учителям следует за ними наблюдать и стараться устанавливать личный контакт один на один. Инициируйте обсуждения в классе на темы, связанные с отношениями, эмоциями, правами детей, их потребностями. Если ребенок почувствует, что может обсудить эти темы с взрослым, он может найти в себе смелость поделиться своей бедой.
– Как распознать, что ребенок может быть жертвой жестокого обращения? Какие признаки указывают на психологическое, физическое или сексуализированное насилие, и какие первые шаги должен предпринять специалист?
– Признаки жестокого обращения могут быть очень разными, но легче всего выявить физическое насилие, если его следы видны.
Конечно, ребенок может получить травмы, например, упав с велосипеда, но если у ребенка часто бывают травмы, и он не известен как тот, кто постоянно ударяется обо что-то, на это стоит обратить внимание. Важно спросить, как была получена травма, и оценить, соответствует ли ответ реальной ситуации.
Например, если у ребенка на спине – след, и он говорит, что друг бросил в него мяч, следует задуматься, может ли продолговатый след возникнуть от круглого мяча?
Если это кажется маловероятным, не стоит сразу же оспаривать сказанное ребенком. Лучше взять паузу, обсудить ситуацию с поддерживающим персоналом и при необходимости привлечь полицию, чтобы решить, кто, когда и как должен проводить дальнейшие беседы с ребенком.
Если ребенок признается или возникают подозрения, что травма является следствием случая физического насилия дома, необходимо немедленно принять меры, так как ребенка нельзя отпускать домой, где он может снова подвергнуться насилию.
Дети часто очень умело скрывают полученные травмы. Например, они избегают уроков физкультуры.
Один из тревожных признаков – когда взрослый пытается привлечь внимание ребенка, положив руку ему на плечо или мягко прикоснувшись пальцем, а ребенок в страхе отстраняется. Это может указывать как на физическое, так и на сексуализированное насилие.
Самое важное – внимательно наблюдать за поведением детей и общаться с ними. Стоит смело и с любопытством задавать вопросы. Например, как у них дела, в каких кружках они занимаются или сколько у них друзей?
Следует избегать вопросов „почему“ и „есть ли“, так как они могут заставить ребенка занять защитную позицию или позволить ему уклониться от ответа.
Не допустить травли
– Конфликты между молодежью также довольно часты. Какие самые важные шаги могут предпринять люди, работающие с детьми, чтобы вовремя среагировать и предотвратить травлю – будь то в школе, на тренировке, в кружке по интересам или в интернете?
– Важно четко сформулировать ожидаемое поведение. Эти ожидания не должны быть просто написанными на стене правилами, они должны быть тщательно обсуждены в классе или группе.
Например, нужно объяснить, что означает дружелюбное общение в классе и за его пределами, в спортзале и за его пределами. Также необходимо коллективно договориться о том, как реагировать на случаи травли, и эти договоренности должны быть известны всем: детям, молодежи и взрослым, включая вспомогательный персонал школы, например – уборщиков и работников столовой. Важно, чтобы весь персонал школы придерживался этих договоренностей и служил примером для детей.
Также считаю очень важным, чтобы при обучении социальным навыкам не оставляли без внимания жертву травли. Часто после выявления случая травли большое внимание уделяют коррекции поведения обидчиков, однако жертве также необходимы навыки, чтобы уметь постоять за себя в такой ситуации.
Это может означать необходимость, например, практиковаться в кабинете социального педагога произносить фразы: „Прекратите, вы причиняете мне боль!“
Недостаточно просто сказать ребенку, что в следующий раз он должен поступить иначе. Обычно дети уже сами понимают, что им нужно было бы поступить по-другому в следующий раз, но это не всегда так просто. Если ребенок может потренироваться использовать свой голос с помощью надежного взрослого, он сможет опираться на эту мышечную память в ситуации травли и реагировать увереннее.
Суметь вовремя помочь
– Как специалисты могут поддержать детей, в чьих семьях присутствует насилие в близких отношениях? Как такая среда влияет на развитие ребенка и что можно сделать, чтобы обеспечить безопасность ребенка?
– Насилие в близких отношениях в семье глубоко влияет на детей и может оставить стойкие эмоциональные шрамы. Дети, которые становятся свидетелями или жертвами насилия в семье, могут испытывать тревогу, депрессию, иметь низкую самооценку и проблемы с поведением. Некоторые дети могут начать пропускать школу, так как чувствуют необходимость оставаться дома для обеспечения безопасности матери или младшего брата или сестры.
Специалисты смогут лучше помочь, если сумеют создать для ребенка в школьной среде ощущение безопасности. Важно, чтобы ребенок не боялся, что на него будут кричать или ругать перед классом, например, если он пропустил занятия, не выполнил домашнее задание или задремал на уроке. Поведение ребенка часто отражает то, что в его жизни происходит что-то, что мешает ему справляться с возрастными задачами.
Если ребенок не выражает свои проблемы напрямую, поддерживающий специалист может помочь выяснить, что происходит в его жизни и что может угрожать его благополучию. При необходимости следует работать в сотрудничестве с работником по защите детей и полицией, чтобы обеспечить безопасность ребенка и других членов семьи.
Важно, чтобы ребенок чувствовал, что его проблемы не станут достоянием общественности, и доверенные лица смогут держать их в секрете, что будет способствовать его откровенности в обсуждении своих трудностей.
– Какие ваши основные рекомендации для учителей и других специалистов, чтобы они могли поддерживать душевное здоровье и благополучие детей в течение учебного года?
– Самое важное – создать у детей чувство безопасности. Если учитель и ученики вместе обсудят правила поведения и последствия, которые незамедлительно последуют в случае их участия в буллинге, дети будут знать, что это – серьезная и важная тема для школьного персонала.
Очень важны качественные отношения. Чтобы ребенок мог делиться со взрослым своими проблемами, нужна связь с этим человеком и доверие.
Если ребенок делится своей бедой, важно его поддержать и поверить ему, чтобы вмешаться и изменить ситуацию.
Также важно дать ребенку возможность поговорить. Если ребенок приходит для разговора в неподходящее время или место, договоритесь с ним, что вы выслушаете его позже, когда у вас действительно будет время, и там, где вы сможете пообщаться наедине.
Сообщите ребенку, что вы планируете делать с полученной информацией, чтобы он знал, что его ждет. Всегда можно позвонить в службу защиты детей и проконсультироваться, как лучше всего помочь.
Самое важное: отношения, отношения, отношения. Когда взрослый человек дружелюбен и открыт, ребенку будет легче решиться поговорить с ним.
Когда учитель выражает свое волнение по поводу того, что происходит с ребенком, ему легче открыться.
Когда педагог хочет понять поведение ребенка, его слова и тон не должны быть осуждающими, чтобы ученик смог поделиться своими переживаниями.
Чтобы специалист мог заботиться о детях и поддерживать их, его собственное состояние души должно быть в порядке. Учителям также нужна поддержка, понимание и общение без критики, поэтому важно проявлять заботу к себе и своим коллегам.
Если вы видите, что ваш коллега раздражен, будьте внимательны и поддерживайте его.
Если вечером перед сном вы думаете, что приложили недостаточно усилий, потому что не успели проверить все контрольные работы, будьте добрее к себе. Признайте то, что вы успели сделать! И вспомните, что было хорошего в прошедшем дне как на работе, так и в свободное время.
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