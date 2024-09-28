Балтийская оборонительная зона из бюджета ЕС? Министры обсуждают перспективы

„Инициатива создания Балтийской оборонительной зоны началась, потому что эта необходимость является общей для всех союзников региона Балтийского моря, - сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. - Нам чрезвычайно важно координировать нашу деятельность с Польшей, но мы, безусловно, видим здесь потенциал для сотрудничества с северными союзниками, особенно с Финляндией.

Необходимость в зоне обороны вытекает из ситуации с безопасностью и поддерживает новую концепцию пороговой обороны НАТО. В то же время это укрепляет безопасность Европейского союза и военную защиту его границ, поэтому мы ясно видим, что ЕС также может финансово поддержать проект“.

Согласно подписанному министрами обороны в начале года соглашению, страны Балтии в ближайшие годы построят на границе России и Белоруссии оборонительную зону, различные объекты которой будут способствовать сдерживанию, а при необходимости и защите от военных угроз. Польша объявила об аналогичном проекте Eastern Shield (Восточный щит) 18 мая. В то же время ЕС рассматривает проекты, представляющие общий интерес в сфере обороны для укрепления безопасности государств-членов.

В ходе встречи министры обороны также ознакомились с опытом Украины в строительстве оборонных объектов и ознакомились с оборонными объектами в районе Силене на юго-востоке Латвии.

Создание Балтийской оборонительной зоны в Эстонии планируется в три этапа. На первом и втором этапах будет построено 40 опорных пунктов и 12 складских площадок со всем, что с ними связано, на третьем этапе будет построено еще восемь опорных пунктов.