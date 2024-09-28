WADA оспорило оправдательное решение по допинг-делу первой ракетки мира

„По мнению WADA, вывод об отсутствии вины или халатности не является правильным в соответствии с применимыми правилами. WADA намерено добиваться срока дисквалификации от одного до двух лет. WADA не требует аннулирования каких-либо результатов, за исключением тех, что уже были наложены трибуналом первой инстанции“, — говорится в сообщении.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце, пишет РБК.

Синнер избежал дисквалификации, хотя потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии „Мастерс“ в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

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