Президент Карис о 30-летии кораблекрушения „Эстонии“: надо примириться с собой и с тем, что произошло

„Мемориал скульптора Мати Кармина „Эстония“ с именами 17 вырусцев, погибших в этой трагедии, на площади Семинари, должен заставить нас всех задуматься. Руки, торчащие из черного гранита, сложены в молитве, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. Но они также сложены в молитве о том, чтобы ушедшие обрели покой и чтобы мы, оставшиеся, тоже обрели покой“, - сказал глава государства.

„После такой большой трагедии это сложно. Трудно поверить в простые объяснения, потому что более сложные утешают лучше. Тяжело смириться с тем, что был шторм и корабль не выстоял. Однако в 30-летие кораблекрушения „Эстония“ я призываю всех примириться с собой и тем, что произошло“.

В то же время президент призвал задуматься о памяти, неразрывная лента которой связывает с нами погибших на „Эстонии“, и беречь эту память. „Я с гордостью предлагаю вам подумать о команде „Эстония“, об эстонских моряках. Большая часть из них до последнего момента, а может быть, и дольше делала то, что должна была делать - помогала пассажирам тонущего корабля, насколько это было еще возможно, и поэтому решила остаться на пароме „Эстония“, - заявил глава государства. Он напомнил, что морякам помогали несколько пассажиров, которые раздавали спасательные жилеты другим пассажирам или поддерживали их при подъеме по узкой лестнице.

„Хотелось бы также с благодарностью вспомнить финские морские спасательные и спасательные вертолетные команды из разных стран, а также корабли, которые находились поблизости от „Эстонии“ и устремились к месту катастрофы. Таким образом 138 человек были спасены из моря“, - сказал президент Карис. „Теперь мы стали умнее. Круизные лайнеры в Балтийском море безопаснее. Спасение на море более эффективное. Прибрежные страны имеют более тесное сотрудничество. Память об „Эстонии“ обязывает всех нас на Балтийском море быть лучше“.