Президент Карис о 30-летии кораблекрушения „Эстонии“: надо примириться с собой и с тем, что произошло(31)
В день 30-летия кораблекрушения парома „Эстония“ президент Алар Карис возложил в Выру венок в память обо всех утонувших. Он призвал нас сохранить память, неразрывную ленту, связывающую умерших с нами, и примириться с собой и тем, что произошло.
„Мемориал скульптора Мати Кармина „Эстония“ с именами 17 вырусцев, погибших в этой трагедии, на площади Семинари, должен заставить нас всех задуматься. Руки, торчащие из черного гранита, сложены в молитве, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. Но они также сложены в молитве о том, чтобы ушедшие обрели покой и чтобы мы, оставшиеся, тоже обрели покой“, - сказал глава государства.
„После такой большой трагедии это сложно. Трудно поверить в простые объяснения, потому что более сложные утешают лучше. Тяжело смириться с тем, что был шторм и корабль не выстоял. Однако в 30-летие кораблекрушения „Эстония“ я призываю всех примириться с собой и тем, что произошло“.
В то же время президент призвал задуматься о памяти, неразрывная лента которой связывает с нами погибших на „Эстонии“, и беречь эту память. „Я с гордостью предлагаю вам подумать о команде „Эстония“, об эстонских моряках. Большая часть из них до последнего момента, а может быть, и дольше делала то, что должна была делать - помогала пассажирам тонущего корабля, насколько это было еще возможно, и поэтому решила остаться на пароме „Эстония“, - заявил глава государства. Он напомнил, что морякам помогали несколько пассажиров, которые раздавали спасательные жилеты другим пассажирам или поддерживали их при подъеме по узкой лестнице.
„Хотелось бы также с благодарностью вспомнить финские морские спасательные и спасательные вертолетные команды из разных стран, а также корабли, которые находились поблизости от „Эстонии“ и устремились к месту катастрофы. Таким образом 138 человек были спасены из моря“, - сказал президент Карис. „Теперь мы стали умнее. Круизные лайнеры в Балтийском море безопаснее. Спасение на море более эффективное. Прибрежные страны имеют более тесное сотрудничество. Память об „Эстонии“ обязывает всех нас на Балтийском море быть лучше“.
Глава государства напомнил, что многие из нас, кто слушал новости ранним утром 28 сентября 1994 года, не верили, что это может быть правдой - пассажирский теплоход „Эстония“ не мог затонуть, новости должны быть неправдой. „На это надеялись во всех домах, в Эстонии и Швеции, а также в Финляндии и за ее пределами. Но дикторы не ошиблись. Той ночью в результате осеннего шторма в Балтийском море погибли 852 человека“, - выступил на памятном мероприятии президент Карис. „На какое-то время самым сильным чувством была полная пустота, которая, как приливная волна, захлестнула другие эмоции и даже горе. Потом пришло сочувствие и глубокая печаль, которую я чувствую до сих пор, когда думаю о людях, которых знал из той обреченной поездки, - об однокласснике, соседе и еще нескольких людях“.