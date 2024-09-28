На одном из столичных рынков нет ни покупателей, ни продавцов. Что происходит?

В прекрасную солнечную среду на этом легендарном рынке было лишь несколько покупателей. За полчаса наблюдения их было всего четверо. Овощные прилавки на открытой площадке тоже были полупустыми, наверняка там могли бы разместиться еще как минимум 10 торговцев.

На прилавках кипела оживленная деятельность, а рыночная площадь наполнилась приятным ароматом еды. К сожалению, некому было принюхаться и поспешить купить угощения. В сырной лавке разрезанные гигантские сырные шарики уже давно таяли на солнце...

При этом цены на рынке весьма высокие. На нескольких прилавках предлагались отечественные осенние яблоки - 4,90 евро за килограмм. Килограмм картофеля, привезенного из Сетомаа, стоил почти два евро. Однако картофель, привезенный из Пярнумаа, стоил существенно дороже – 2,50 кг. Огурцы открытого грунта, вероятно, оценивались в зависимости от размера: более мелкие стоили 3,50 евро/кг, более крупные — 2,80.

Килограмм выращенной в Эстонии моркови оценивался в 3,90 евро, а репа продавалась по 2,50 евро.

Фасоль из Польши, зеленая и желтая, была упакована в прозрачные полиэтиленовые пакеты по одному килограмму - по 7,90 за штуку.

На одном из прилавков выделялись белые пластиковые ведра, полные домашних соленых грибов. Самыми дорогими были соленые еловые рыжики - 45 евро/кг, далее шли соленые желтые грузди по 30 евро/кг и соленые волнушки по 25 евро/кг. Соленые черные грузди можно было купить по самой низкой цене – 20 евро/кг.

Хотя покупателей у грибного прилавка не было и казалось, что продавец сдался, десятки осенних мух наслаждались ароматом грибных солений.

Однако заполняемость парковки Ныммеского рынка по-прежнему феноменальна. Нет ни одного свободного места.

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