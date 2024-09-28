28.09.2024, 12:35
Министерство получит от Репс 9 000 вместо запрошенных 150 000 евро. Адвокат: справедливость достигнута более суровым наказанием(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Гражданский иск Министерства образования и науки после осуждения экс-политика Майлис Репс был удовлетворен лишь частично. По словам адвоката Марко Кайрьяка, представлявшего министерство, суд исходил из логики, что в случае ущерба, который трудно доказать, справедливость должна быть обеспечена более суровым наказанием.
Бывший работодатель Майлис Репс, Министерство образования и исследований (HTM), во главе которого она совершала свои аферы и хищения, весной подал против Репс гражданский иск на сумму почти 120 тысяч евро, который вместе с просрочками и судебными издержками превысил 150 000 евро.
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