Новости Эстонии
28.09.2024, 12:35

Министерство получит от Репс 9 000 вместо запрошенных 150 000 евро. Адвокат: справедливость достигнута более суровым наказанием

 (26)
Юрист министерства Марко Кайрьяк
Юрист министерства Марко Кайрьяк
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Гражданский иск Министерства образования и науки после осуждения экс-политика Майлис Репс был удовлетворен лишь частично. По словам адвоката Марко Кайрьяка, представлявшего министерство, суд исходил из логики, что в случае ущерба, который трудно доказать, справедливость должна быть обеспечена более суровым наказанием.

Бывший работодатель Майлис Репс, Министерство образования и исследований (HTM), во главе которого она совершала свои аферы и хищения, весной подал против Репс гражданский иск на сумму почти 120 тысяч евро, который вместе с просрочками и судебными издержками превысил 150 000 евро.

Однако суд принял решение вместе с обвинительным приговором Репс удовлетворить гражданский иск лишь частично, присудив 6070 евро и соответствующую отсрочку. Кроме того, ответчик должен оплатить расходы HTM на юридическую помощь в размере 3877,3 евро.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (26)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии