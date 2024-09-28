Министерство получит от Репс 9 000 вместо запрошенных 150 000 евро. Адвокат: справедливость достигнута более суровым наказанием

Бывший работодатель Майлис Репс, Министерство образования и исследований (HTM), во главе которого она совершала свои аферы и хищения, весной подал против Репс гражданский иск на сумму почти 120 тысяч евро, который вместе с просрочками и судебными издержками превысил 150 000 евро.