Шторм продолжается, сотни клиентов без электричества

Днем 28.09 во многих местах ожидаются грозы и сильные ливни. В Западной Эстонии порывы юго-западного и южного ветра достигают 15 м/с.

Метеорологическое предупреждение первого уровня объявлено в девяти уездах: Сааремаа, Хийумаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Йыгевамаа. Помимо ветра и сильного дождя, в последних четырех округах существует также риск гроз.

По данным центра управления Elektrilevi, по состоянию на сегодня, 28.09.2024, в 8:30, по Эстонии произошло 12 перебоев напряжения, без электричества остались 613 домохозяйств. Неисправности, возникшие вечером/ночью, локализованы. В некоторых случаях места неисправностей были идентифицированы, в некоторых случаях поиск точных мест все еще ведется. Больше всего аварий в Пярнуском уезде: 6 отключений, без электричества остались 533 потребителя.

Неисправности центрального напряжения по округам • Пярнумаа – 6 отключений (533 клиента) • Рапламаа – 1 отключение (110 клиентов) • Ярвамаа – 2 отключения (98 клиентов) • Ида-Вирумаа – 1 отключение (7 клиентов) • Сааремаа – 2 отключения (31 клиент) Ожидаемое время восстановления всех неисправностей - сегодня к 15:00.

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