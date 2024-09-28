Шторм продолжается, сотни клиентов без электричества(6)
В ночь с пятницы на субботу ветер резко усилился до 25 метров в секунду, нарушив работу центрального электроснабжения в нескольких округах. Штормовая погода сохранится и в субботу, хотя и несколько сбавит обороты.
Днем 28.09 во многих местах ожидаются грозы и сильные ливни. В Западной Эстонии порывы юго-западного и южного ветра достигают 15 м/с.
Метеорологическое предупреждение первого уровня объявлено в девяти уездах: Сааремаа, Хийумаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Вильяндимаа и Йыгевамаа. Помимо ветра и сильного дождя, в последних четырех округах существует также риск гроз.
По данным центра управления Elektrilevi, по состоянию на сегодня, 28.09.2024, в 8:30, по Эстонии произошло 12 перебоев напряжения, без электричества остались 613 домохозяйств. Неисправности, возникшие вечером/ночью, локализованы. В некоторых случаях места неисправностей были идентифицированы, в некоторых случаях поиск точных мест все еще ведется. Больше всего аварий в Пярнуском уезде: 6 отключений, без электричества остались 533 потребителя.
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