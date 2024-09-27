Соглашение об образовании готово, модель карьеры и условия работы учителей определены. Каллас: следующий этап - одобрение сторон

Как сказал Delfi Реэмо Вольтри, он доволен соглашением, поскольку оно решает несколько проблем. „В Эстонии сложилась ситуация, которая является относительно уникальной: начинающий учитель или даже неквалифицированный учитель и очень опытный профессиональный учитель получают одинаковую небольшую зарплату“, - сказал он.

Кристина Каллас отметила, что первоочередная задача заключается в том, чтобы дать учителям уверенность в перспективах карьерного роста, зарплате и нагрузке, а также обеспечить преемственность. Еще до пресс-конференции Министерство образования и науки распространило пресс-релиз, в котором приводятся слова министра о том, что все имеющие к сфере образования стороны, государство и местные самоуправления должны прилагать усилия к тому, чтобы обеспечить преемственность. „Я выступаю за то, чтобы с 2026 года мы могли платить более высокую зарплату учителям, занимающим более высокие ступени в карьерной модели учителя“, – сказала Каллас.