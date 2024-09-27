27.09.2024, 21:16
Соглашение об образовании готово, модель карьеры и условия работы учителей определены. Каллас: следующий этап - одобрение сторон(3)
В ходе состоявшейся сегодня в Тарту в Министерстве образования и науки шестой встречи, посвященной соглашению в сфере образования, был окончательно согласован текст соглашения, сформулированы пункты, касающиеся карьерной модели, рабочего времени и условий труда учителей. Обзор представили министр образования и науки Кристина Каллас, глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри и вице-мэр Таллинна Алексей Яшин.
Как сказал Delfi Реэмо Вольтри, он доволен соглашением, поскольку оно решает несколько проблем. „В Эстонии сложилась ситуация, которая является относительно уникальной: начинающий учитель или даже неквалифицированный учитель и очень опытный профессиональный учитель получают одинаковую небольшую зарплату“, - сказал он.
Уже заказано?